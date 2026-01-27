Corea del Norte lanzó este martes al menos dos misiles balísticos hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en Corea del Norte y del Sur), según confirmaron el Ejército surcoreano y el Gobierno japonés. Este sería el segundo ensayo armamentístico del régimen de Pionyang en lo que va del año.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur informó que los proyectiles, clasificados como de corto alcance, fueron lanzados desde la zona norte de Pionyang alrededor de las 15:50 hora local (06:50 GMT) y recorrieron aproximadamente 350 kilómetros. “Corea del Sur y Estados Unidos están realizando un análisis detallado de sus especificaciones exactas”, indicó el JCS.

Por su parte, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó que se trató de al menos dos misiles, los cuales cayeron cerca de la costa este de Corea del Norte sin causar daños. La mandataria añadió que el Gobierno japonés activó inmediatamente un equipo de respuesta de emergencia para recopilar información sobre el lanzamiento.

Este lanzamiento sigue a otro realizado a principios de enero, coincidiendo con la visita del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a China para reunirse con Xi Jinping. Corea del Norte mantiene su rechazo al diálogo con Seúl, a pesar de la postura conciliadora de Lee, quien asumió la presidencia en junio pasado.

Analistas consideran que estas pruebas buscan enviar un mensaje a Corea del Sur y a la comunidad internacional sobre la capacidad militar de Pionyang, en medio de tensiones regionales persistentes.