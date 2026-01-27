El técnico del AD Ceuta, José Juan Romero, no pudo ocultar su satisfacción tras la última victoria de su equipo. “Este partido marcaba si podías mirar para arriba o abajo, y los jugadores han dicho que para arriba”, afirmó el entrenador, destacando el rendimiento del equipo salvo por una fase complicada jugando 10 contra 11. “Temblamos un poco y teníamos que haber disfrutado”, reconoció.

Romero destacó especialmente la temporada que está firmando su plantilla. “Han pasado pocas cosas malas. De lo bueno, con muchísimas que ha hecho el equipo. Me quedo con la barbaridad de temporada que están haciendo estos tíos; me quedo con los 35 puntos que tenemos a estas alturas: me quedo con el sello, la entrega… muchísimos aspectos que nos llevan a estas en el sitio donde estamos, que creo que no somos conscientes de nuestra situación. Lo valoraremos con el tiempo”, explicó.

El entrenador también valoró la dificultad de su calendario: “No me he fijado en el detalle de quién ha venido. Hemos ganado a equipos que venían de Primera hace poco, como el Andorra o la Real B, y también a la Cultural. El equipo compite como animales hasta la extenuación siempre, yendo al máximo. Mucho mérito lo que están haciendo”.

Sobre el resultado del último partido, Romero apuntó que fue corto: “Sí, sobre todo once contra once. Estuvimos siendo muy superiores, tuvimos una desgracia con ese resbalón, pero después de los golpes de Málaga y Valladolid, el equipo se levantó y siguió con la idea. Nos vamos al descanso por delante de forma merecida. En once contra once fuimos superiores. Al final sufrimos por la duda del marcador, pero queríamos que fuéramos a por el tercero. Es muy difícil ganar en esta categoría, jodidamente terrible, y una vez más lo hemos hecho. Si hubiéramos tenido algo más de tranquilidad, habríamos disfrutado más los minutos finales”, comentó.

Finalmente, Romero destacó la incorporación de Campaña, quien celebró su primer gol con el Ceuta: “Ya lo hemos visto. Ha entrenado seis días después de ocho meses parado. A José lo conozco desde que empezó y con la actitud que ha venido, las ganas de jugar en este modelo… es un futbolista que ya está siendo determinante. Ahora tengo un centro del campo donde me gustan las piezas”, concluyó.