La candidata oficialista a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, denunció este lunes durante un debate haber sido víctima de acoso por parte del aspirante del partido evangélico conservador Nueva República, Fabricio Alvarado, cuando trabajaba como su asesora en 2018.

«Que nos libre Dios de un lobo con piel de oveja. En nombre de las mujeres de Costa Rica tengo que alzar la voz porque cuando fui asesora, al igual que muchas más, recibimos acoso de este señor, comentarios pasados, fotografías, y lo que es más grave, usando el nombre de Dios», declaró Fernández durante el debate organizado por Radio Columbia y la Universidad Latina, en el que participaron seis de los veinte candidatos presidenciales.

Fernández, quien lidera las encuestas, relató un episodio específico: «Nunca voy a olvidar cuando me arrinconó en una oficina con la falsa promesa, vean qué delicado, de regalarme una biblia». La candidata afirmó que continuará alzando la voz por justicia y por las mujeres costarricenses que han sido víctimas de situaciones similares.

La acusación se produjo luego de que Alvarado criticara previamente a Fernández en el debate, calificando su intervención como una «bajeza» y una muestra de «falta de inteligencia emocional» por involucrar a su familia. Alvarado respondió a las denuncias diciendo que su familia conoce quién es él y que siempre dará la cara ante cualquier acusación, y agregó: «¿En qué momento dejamos de ser la Costa Rica ‘pura vida’ en que se debatía con altura?».

Las elecciones presidenciales y legislativas se celebrarán el próximo 1 de febrero, cuando los costarricenses elegirán al presidente del país y a los 57 diputados del Legislativo para el periodo 2026-2030. Para estos comicios se inscribieron un total de veinte candidatos presidenciales.