Chris Madel, abogado conservador y candidato a las primarias republicanas para gobernador de Minnesota, anunció este lunes su retiro de la contienda, criticando duramente la actuación del Gobierno y de su propio partido.

En un video de 10 minutos, Madel afirmó: «No puedo apoyar la represalia que los republicanos a nivel nacional pretenden ejercer contra los ciudadanos de nuestro estado. Ni puedo considerarme miembro de un partido que haría tal cosa». Sus declaraciones llegan tras semanas marcadas por la muerte de dos personas, un herido de bala y múltiples irregularidades en operaciones policiales, muchas de ellas afectando a menores y personas vulnerables.

Madel había centrado su campaña en la seguridad y el control migratorio, apoyando la deportación de inmigrantes sin papeles con antecedentes penales graves. Sin embargo, lamentó que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota se hayan extendido más allá de su objetivo, afectando incluso a ciudadanos y niños.

El abogado, que ha asesorado legalmente al agente involucrado en la muerte de Renée Good, denunció que «los ciudadanos estadounidenses, en particular los de color, viven con miedo» y criticó que se les exija llevar documentación para probar su ciudadanía.

Su renuncia refleja la crisis del Partido Republicano en Minnesota, atrapado entre la lealtad al expresidente Trump y la creciente indignación por la actuación de las autoridades en el estado. Madel destacó además que los republicanos han encontrado cada vez más difícil ganar elecciones estatales en Minnesota, un feudo demócrata desde 2006.

El retiro de Madel coincide con la decisión del gobernador Tim Walz de no buscar la reelección y con el anuncio de la senadora Amy Klobuchar de explorar una candidatura a gobernadora, aunque pospuso su lanzamiento formal tras el asesinato de Alex Pretti la semana pasada.