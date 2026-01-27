El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este martes el ataque ruso con drones que volvió a golpear infraestructuras clave de Ucrania, principalmente el sistema energético, y advirtió que estos bombardeos amenazan el proceso de diálogo para poner fin a la guerra.

“Cada uno de estos ataques rusos erosiona la diplomacia que está en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra”, afirmó Zelenski, instando a Estados Unidos, Europa y otros aliados a condenar los ataques y aumentar las sanciones contra Moscú.

La pasada semana, representantes ucranianos y rusos se reunieron en Abu Dabi con mediación estadounidense para avanzar hacia un acuerdo de paz, y se esperan nuevas reuniones trilaterales en los próximos días.

Pese a estas conversaciones, Rusia lanzó anoche 165 drones sobre Ucrania, más de cincuenta de ellos contra la ciudad portuaria de Odesa, dañando instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles, y dejando al menos veinte personas heridas.

Zelenski también señaló que las regiones de Dnipropetrovsk, Leópolis, Járkov, Mikoláyiv y Sumi fueron atacadas recientemente. “Sin presión sobre el agresor las guerras no se detienen, como tampoco lo hacen sin apoyo para quienes defienden la vida”, agregó el mandatario en redes sociales.