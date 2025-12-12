El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca para dar explicaciones sobre lo que ha calificado como «corrupción sistémica» en su Ejecutivo. En este contexto, el PP solicitará la celebración de un Pleno extraordinario y urgente en el Congreso la próxima semana.

En un mensaje publicado en la red social X y recogido por Europa Press, Feijóo criticó que Sánchez pretenda «permanecer en el búnker» del Palacio de la Moncloa mientras salen a la luz nuevos casos de presunta corrupción. «España no puede pasar sus días entre redadas, detenciones y entradas en prisión de dirigentes socialistas mientras Pedro Sánchez se encierra en la Moncloa. En este contexto, es inconcebible que pretenda desaparecer del Congreso hasta febrero», subrayó.

El líder del PP afirmó que su partido no aceptará la normalización de esta situación y reafirmó que el Pleno solicitado será «extraordinario y urgente». «Si otros grupos quieren normalizar esta situación, allá ellos. El mío no lo va a hacer. Que comparezca ya», concluyó Feijóo.

La iniciativa llega tras una serie de detenciones y comparecencias vinculadas a presuntos casos de corrupción relacionados con dirigentes socialistas, generando tensión política en el Congreso justo al cierre del periodo de sesiones, que no se retomará hasta febrero.