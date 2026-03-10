El rector Pedro Mercado hace un balance positivo de sus tres años de mandato, destacando el impulso al campus de Ceuta y la reciente inyección de 5 millones de euros en financiación estatal.

En el marco del 90º aniversario de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología, el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha reafirmado el compromiso de la institución con la ciudad autónoma. A las puertas de cumplir el ecuador de su primer mandato, Mercado dibuja un horizonte donde la universidad no es solo un centro de formación, sino un motor económico que ya representa el 3,35% del PIB local.

Un campus singular con peso político

Una de las grandes apuestas de la gestión de Mercado ha sido la creación, por primera vez, de un Vicerrectorado específico para los campus de Ceuta y Melilla, liderado por Salvador del Barrio. «Una de mis obsesiones era mejorar la coordinación y la cercanía», afirma el rector, quien considera que el campus caballa es un «enclave fundamental» para la institución nazarí.

Infraestructuras y el reto del alojamiento

A pesar de los avances, como el acondicionamiento de más de mil metros cuadrados para la Facultad de Ciencias de la Salud, el rector reconoce que quedan tareas pendientes:

Reformas integrales: Se busca dar solución a problemas de humedades y filtraciones en el edificio principal y el pabellón de deportes.

Se busca dar solución a problemas de humedades y filtraciones en el edificio principal y el pabellón de deportes. La permuta de «El Greco»: Continúan las negociaciones con la Ciudad para intercambiar la antigua sede de Magisterio por el edificio anexo al campus.

Continúan las negociaciones con la Ciudad para intercambiar la antigua sede de Magisterio por el edificio anexo al campus. Vivienda: Mercado ha señalado que la escasez y carestía del alojamiento es el principal freno al crecimiento del campus. Aunque la UGR no puede construir residencias directamente, se ofrece como aliada para acompañar cualquier iniciativa público-privada que solucione este déficit.

Hacia un modelo económico tecnológico

La UGR quiere ser la «fábrica de talento» que sustente el nuevo modelo económico de Ceuta. Para ello, se han puesto en marcha herramientas clave:

Cátedra de IA: Un paraguas estratégico para formar a empresas y estudiantes en tecnologías emergentes. Unidad de Excelencia de Investigación: Por primera vez, personal investigador local trabajará en proyectos alineados específicamente con las necesidades de la ciudad. Nueva oferta de Posgrado: Se confirma la llegada de un Máster en Emprendimiento Digital para el próximo curso y otro en Gestión de Salud para el siguiente.

Impacto económico: una inversión, no un coste

El rector ha recordado que la actividad de la UGR genera 63,3 millones de euros en Ceuta y sostiene cerca de 700 empleos. Según los últimos estudios de impacto, cada euro invertido en el campus se multiplica por 12 en la economía local.