Dos personas han perdido la vida este jueves en un incendio declarado en una vivienda en la zona de El Arenal, en Xàbia (Alicante), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EFE. Se trata de una mujer de 71 años y un hombre de 42.

El suceso, ocurrido sobre las 16:00 horas en la segunda planta de un edificio de cinco alturas, también ha dejado siete heridos, aunque por el momento no se ha facilitado su valoración clínica. Las causas y circunstancias exactas del incendio aún se investigan, bajo la supervisión de la Policía Judicial de Villajoyosa (Alicante).

Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Cruz Roja y Protección Civil de Xàbia, que trabajaron de forma coordinada para controlar las llamas y evacuar a los residentes. Según el Consorcio Provincial de Bomberos, unas cuarenta personas fueron desalojadas como medida preventiva.

Los servicios sanitarios, incluidos una unidad del Samu, un Soporte Vital Básico (SVB) y ambulancias de Cruz Roja, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a un hombre de 42 años, sin éxito, confirmándose su fallecimiento. La mujer de 71 años fue localizada sin vida dentro de la vivienda.

Además, dos hombres de 58 y 32 años fueron atendidos por inhalación de humo; el primero fue trasladado al Hospital de Dénia, mientras que el segundo recibió asistencia en el lugar. Otros cinco afectados sufrieron crisis de ansiedad y algunos fueron trasladados a centros de salud.

La rápida intervención de la Policía Local permitió rescatar a una familia atrapada en el edificio mediante un montacargas cercano, salvando sus vidas. Tanto los rescatados como el agente que participó en el operativo recibieron asistencia sanitaria en el lugar.

La alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, y el concejal de Emergencias, Juan Ortolá, se desplazaron al lugar para coordinar la atención a los desalojados, quienes han sido reubicados en hoteles del municipio y casas de familiares. Mañana se evaluará la estructura del edificio para determinar cuándo podrán regresar los residentes a sus viviendas.