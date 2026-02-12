El santoral católico conmemora hoy, 13 de febrero, a figuras que representan los dos pilares de la fe: el testimonio valiente frente a la adversidad de San Benigno y la profundidad de la oración contemplativa de Santa Catalina de Ricci.

San Benigno de Todi, mártir

San Benigno vivió en el siglo IV y fue un sacerdote de la ciudad de Todi (Italia). Es recordado por su inquebrantable fidelidad durante las persecuciones de los emperadores Diocleciano y Maximiano.

Fidelidad al sacerdocio: A pesar de las amenazas, continuó administrando los sacramentos y animando a la pequeña comunidad cristiana de su región.

El sacrificio: Tras negarse a ofrecer incienso a los ídolos paganos, fue sometido a diversos tormentos y finalmente ejecutado. Sus reliquias se veneran en la catedral de Todi, donde es recordado como un pastor que no abandonó a su rebaño.

Santa Catalina de Ricci, virgen (1522-1590)

Catalina fue una religiosa dominica italiana de la noble familia de los Ricci. Es una de las místicas más importantes del Renacimiento.

Los Éxtasis de la Pasión: Desde muy joven, Catalina experimentó éxtasis semanales en los que revivía físicamente la Pasión de Cristo. Estos fenómenos atrajeron a miles de peregrinos, incluyendo a tres futuros papas.

Amistad con los Santos: Mantuvo una estrecha correspondencia espiritual con grandes figuras de su tiempo, como San Felipe Neri y San Carlos Borromeo . Se dice que, a pesar de la distancia, ella y San Felipe Neri hablaban mediante visiones bilocadas.

Sabiduría Administrativa: No solo fue una mística; también fue una excelente priora que gestionó con eficacia y caridad su convento en Prato durante décadas.

Otros santos que se celebran el 13 de febrero

Junto a ellos, la Iglesia recuerda hoy a:

San Gilberto de Meaux, obispo: Pastor del siglo XI en Francia, conocido por su gran austeridad y por su incansable trabajo en la reforma del clero y la protección de los más humildes.

San Esteban de Rieti, abad: Monje del siglo VI a quien San Gregorio Magno elogió por su extrema paciencia y su dedicación absoluta a la oración.

San Guimerra de Carcasona, obispo: Obispo del siglo X que destacó por su labor de paz y por la fundación de monasterios que sirvieron como centros de cultura en el sur de Francia.

San Gosberto, obispo: Misionero y obispo de Osnabrück (Alemania) en el siglo IX, que continuó la labor evangelizadora de San Óscar en las tierras del norte.

Santa Maura de Rávena y Santa Fosca, mártires: Una joven y su nodriza que en el siglo III prefirieron morir antes que renunciar a su fe, tras ser denunciadas por el propio padre de Fosca.

Beatos