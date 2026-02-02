Si disfrutaste del tono fresco y el enfoque más humano de Wonder Man en Disney+, existe una joya en Netflix que comparte esa misma esencia íntima y alejada de los grandes eventos épicos tradicionales. Se trata de ‘Educar a un superhéroe’ (Raising Dion), una producción apadrinada por Michael B. Jordan que explora lo que sucede cuando lo extraordinario aterriza en la cotidianidad de una familia común.

Con solo dos temporadas, esta serie es la opción perfecta para un maratón de fin de semana que combina ciencia ficción, misterio y un profundo drama emocional.

Un superhéroe en pañales y una madre coraje

Basada en el cómic de Dennis Liu, la serie se desmarca de las capas y las grandes metrópolis para situarnos en el salón de Nicole (Alisha Wainwright), una madre viuda que lucha por criar a su hijo Dion tras la misteriosa muerte de su marido Mark (interpretado por el propio Michael B. Jordan).

El conflicto estalla cuando Dion, un niño pequeño y carismático, comienza a manifestar habilidades sobrehumanas: telequinesis, invisibilidad y manipulación de la materia. A partir de ahí, la serie se convierte en un relato sobre:

La protección del secreto: El miedo constante de una madre a que su hijo sea tratado como un experimento.

El miedo constante de una madre a que su hijo sea tratado como un experimento. El origen de los poderes: Un misterio vinculado a una tormenta eléctrica y a una energía corrupta que persigue al pequeño.

Un misterio vinculado a una tormenta eléctrica y a una energía corrupta que persigue al pequeño. El crecimiento personal: Cómo un niño debe aprender a controlar sus dones mientras lidia con los problemas típicos de la infancia.

Éxito de audiencia y crítica

A pesar de contar únicamente con dos entregas, la serie dejó una huella importante en el catálogo de Netflix. La segunda temporada acumuló más de 108 millones de horas vistas en sus primeras semanas, y la crítica en portales como Rotten Tomatoes le otorgó una aprobación superior al 90%.

Los expertos coinciden en que su mayor acierto es el tono familiar y su apuesta por la diversidad, logrando generar asombro visual (gracias a unos efectos especiales muy dignos) sin perder nunca de vista el componente humano que tanto gusta a los fans de series como Wonder Man.