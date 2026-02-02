Antena 3 continúa explotando su fórmula de éxito: el thriller emocional con sello español. La cadena ha anunciado el inicio del rodaje de ‘Trazos ocultos’, una miniserie de seis capítulos que promete mantener al espectador pegado a la pantalla, siguiendo la estela de producciones previas como Mentiras o Ángela.
Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, la ficción se filma íntegramente en paisajes canarios, utilizando localizaciones de Tenerife que van desde la capital hasta rincones costeros como Bocacangrejo, aportando una estética fresca y auténtica al relato.
La caída de la vida perfecta: ¿Quién es realmente Miguel?
La trama nos presenta a Inés (Toni Acosta), una restauradora de arte que disfruta de una existencia aparentemente idílica en Santa Cruz de Tenerife junto a su marido Miguel (Rodolfo Sancho), un piloto carismático y seductor. Sin embargo, el castillo de naipes se derrumba cuando Inés empieza a tirar del hilo de una serie de mentiras que ocultan la verdadera identidad de su esposo.
La serie explora temas profundamente actuales:
- El farsante magnético: La figura de un antagonista manipulador que utiliza su carisma para tejer una realidad paralela.
- La cultura de la apariencia: Cómo la obsesión por proyectar una vida perfecta, potenciada por la era de las redes sociales, puede corroer la esfera familiar.
- Empoderamiento y resiliencia: Inés se suma a la lista de protagonistas femeninas fuertes de Atresmedia que deben reconstruirse tras descubrir una traición devastadora.
Calidad técnica y estreno multiplataforma
Detrás de las cámaras se encuentra el equipo responsable de la adaptación de Ángela, con Javier Pulido en la dirección y un guion liderado por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate. Con capítulos de 50 minutos, la serie equilibrará el suspense con una trama romántica que busca aportar destellos de optimismo a una historia de sombras.
El reparto lo completan rostros de la talla de Lluís Homar, Lucía Martín Abello, Yaiza Guimaré y Vicente Ayala, combinando veteranía con nuevas promesas de la interpretación.
Como ya es habitual en el grupo, ‘Trazos ocultos’ llegará primero a Atresplayer para los suscriptores de la plataforma de pago, sirviendo como gran reclamo antes de su desembarco definitivo en el prime time de Antena 3 durante este primer semestre de 2026.