El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió este martes a las críticas del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, durante una acalorada sesión en el Congreso de los Diputados. Feijóo calificó de “entrañable” que Rufián actúe como “colaborador necesario del Gobierno de España” y rechazó las acusaciones sobre su gestión en relación con la dación de cuentas de ayudas por la reciente dana.

El presidente del PP aseguró que la información oficial de la Confederación indicaba que “los cauces estaban bajando” y defendió que su cambio de teléfono motivó que no se borraran mensajes relevantes. “¿Se puede ser más demagogo?”, preguntó retóricamente a Rufián, en medio de los aplausos de sus diputados.

Feijóo también acusó a ERC de encubrir al Gobierno y de no interesarse por las competencias autonómicas: “No se puede ser muy valiente con un presidente autonómico dimitido y ser muy cobarde con el presidente del Gobierno”, afirmó, en referencia a los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Por su parte, Rufián cuestionó al líder del PP sobre posibles desvíos de donaciones relacionados con Vox y las juventudes de este partido, con quienes el PP ha compartido gobiernos autonómicos y mantiene colaboración en más de un centenar de ayuntamientos. La intervención generó un fuerte cruce de acusaciones, con el diputado de Vox Jorge Campos defendiendo a su formación: “¡Vox no ha robado nada!”.

El debate se tensó cuando Rufián comparó la gestión del PP en Adamuz con la de la dana, sugiriendo que “han aprendido la lección, no lo hicieron bien”. Feijóo, sin perder la compostura, replicó con ironía y haciendo alusión a Isabel Díaz Ayuso, provocando aplausos entre sus diputados.

La sesión evidenció la creciente polarización en el Congreso sobre la responsabilidad de los partidos en casos de corrupción y la dinámica de colaboración entre el Gobierno y los socios parlamentarios.