La OTAN mantiene su carácter defensivo, pero adopta un tono más firme ante las amenazas de Rusia. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, aseguró este miércoles que la organización “hará lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos y garantizar la seguridad de nuestro territorio” tras las recientes declaraciones de Vladimir Putin, quien advirtió que Europa podría enfrentarse a un conflicto si lo desea.

“La OTAN sigue siendo una Alianza defensiva, y lo será siempre. Pero que no haya dudas: estamos preparados y dispuestos a actuar para proteger a nuestros mil millones de ciudadanos”, subrayó Rutte durante la rueda de prensa que clausuró la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

El ambiente prebélico en Europa se percibe cada vez con más claridad. Informes recientes de Países Bajos y Alemania sugieren que un ataque ruso podría adelantarse a los pronósticos anteriores, que situaban la posibilidad antes de 2030, y producirse ya en los próximos dos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió recientemente la situación como una “guerra híbrida” en el continente.

Rutte también hizo hincapié en la necesidad de reforzar el gasto militar: “Los aliados europeos y Canadá están aumentando significativamente su contribución, un avance bienvenido, pero debemos hacer más. Todos los aliados deben asumir su parte para garantizar que estemos preparados y que la responsabilidad se comparta de manera justa”, explicó, recordando el compromiso de invertir el 5% del PIB en defensa para fortalecer capacidades esenciales, como los sistemas avanzados de defensa aérea.

Aunque en esta ocasión no se mencionó a España, la OTAN advierte que el país tendrá que incrementar su inversión más allá del 2,1% del PIB que actualmente destina, con los primeros exámenes a los aliados previstos para el primer semestre de 2026.

Por otra parte, Rutte volvió a elogiar la figura del expresidente estadounidense Donald Trump, a quien calificó como “la única persona capaz de desbloquear el estancamiento de la guerra en Ucrania”, a pesar de la ausencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en la reunión.

Desde Moscú, el portavoz presidencial Dmitri Peskov evitó comprometer a Putin con las propuestas de paz de Estados Unidos. Aunque Rusia aceptó algunas de las iniciativas y rechazó otras, el Kremlin aseguró que está dispuesto a continuar las negociaciones con los representantes estadounidenses para alcanzar un acuerdo.