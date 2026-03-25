La tradicional cita solidaria de la ciudad autónoma ha desvelado su combinación ganadora para hoy, vinculando la suerte a una de las denominaciones más conocidas de su histórico popular.

Ceuta ha vuelto a cumplir con su cita diaria con el sorteo de la Cruz Roja, una institución que combina la expectativa de sus participantes con el fin benéfico de sus programas sociales. En la extracción de este miércoles 25 de marzo de 2026, la fortuna ha señalado a la cifra conocida popularmente como «La Negra».

Resultados del sorteo de Cruz Roja Ceuta (25 de marzo)

La combinación que ha resultado agraciada en la jornada de hoy es la correspondiente al nombre de «La Negra», que en el listado oficial de este sorteo equivale al número:

Número Premiado: 348

Este sorteo goza de un arraigo singular en la sociedad ceutí, donde cada número del 000 al 999 posee un sobrenombre propio (como «El Guarro» para el 779 o «El Carbón» para el 341). Estas denominaciones otorgan un carácter cultural y distintivo a una rifa cuyos beneficios se destinan íntegramente a la labor humanitaria de la Cruz Roja en la ciudad.

Procedimiento para los agraciados

Si su papeleta coincide con el 348, debe tener en cuenta los siguientes pasos para la gestión de su premio:

Validación oficial: Es necesario acudir a la sede de la Cruz Roja Española en Ceuta con el boleto original. Estado del resguardo: El documento no debe presentar tachaduras, enmiendas ni roturas que dificulten su identificación. Labor social: Recuerde que su participación contribuye directamente a sostener los proyectos de intervención social, asistencia y socorro que la organización ejecuta en el territorio ceutí.

La Cruz Roja agradece una vez más la colaboración de la ciudadanía, que a través de este pequeño gesto diario permite mantener activa una red de ayuda fundamental para los colectivos más vulnerables de la ciudad autónoma.