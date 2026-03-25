Un jurado en Los Ángeles, California, ha emitido una sentencia histórica que condena a Google, propietario de YouTube, y a Meta, matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, a pagar una indemnización de tres millones de dólares por su papel en la adicción a las redes sociales entre los jóvenes.

Esta decisión de la corte marca un hito significativo, ya que sienta un precedente que podría afectar a miles de demandas similares que están siendo presentadas en Estados Unidos. Estas acciones legales son promovidas por padres y tutores de menores, fiscales generales y distritos escolares que buscan responsabilizar a las compañías tecnológicas por la salud mental de los adolescentes.

El caso en cuestión fue impulsado por el relato de una joven de 20 años, quien argumenta que su adicción a aplicaciones como Instagram y YouTube comenzó en su adolescencia. Según ella, el diseño atractivo y cautivador de estas plataformas fue un factor clave en esta adicción, un argumento que ha llevado a los demandantes a centrarse más en el diseño de las aplicaciones que en el contenido que éstas ofrecen.

El jurado, conformado por un grupo de siete mujeres y cinco hombres, ha determinado que las plataformas de Meta y Google fueron diseñadas de tal manera que fomentan la adicción entre los usuarios jóvenes, ignorando sus posibles consecuencias sobre la salud mental.

Meta deberá asumir el 70% de las sanciones económicas impuestas, mientras que YouTube se hará cargo del resto. El jurado continuará deliberando sobre la posibilidad de imponer daños punitivos adicionales como resultado de esta condena histórica.

Es interesante notar que otras plataformas populares como TikTok y Snapchat también estaban incluidas en la demanda original. Sin embargo, estas aplicaciones lograron alcanzar un acuerdo para evitar una condena similar, aunque los detalles de dicho acuerdo no han sido revelados públicamente.

Este caso de Los Ángeles no es el único; de hecho, es parte de una serie de litigios que han surgido contra grandes empresas tecnológicas en los últimos años. De hecho, un jurado en Nuevo México encontró recientemente culpable a Meta por ocultar información sobre los riesgos asociados a sus plataformas, resultando en una multa de 375 millones de dólares por facilitar la explotación sexual infantil.

A medida que estos litigios avanzan, hay un creciente cuestionamiento sobre las prácticas utilizadas por la industria de la tecnología en Estados Unidos. Expertos sugieren que esta ola de demandas podría redefinir la responsabilidad de las redes sociales en relación con la salud mental y el bienestar de sus usuarios, especialmente entre los más jóvenes.