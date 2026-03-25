El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene programado un viaje a China el 14 y 15 de mayo para mantener un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping. Este esperado encuentro, que originalmente iba a llevarse a cabo a finales de marzo, fue pospuesto debido al desarrollo del conflicto bélico en Irán.

La confirmación de la visita fue realizada por Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, el pasado miércoles. Durante esta reunión, se discutirá una variedad de temas críticos a nivel bilateral.

Uno de los aspectos más destacados de este encuentro es que será el primer diálogo directo entre Trump y Xi desde el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel a Irán, impulsado el 28 de febrero de este año. Este evento ha modificado significativamente el panorama geopolítico y económico en la región y se espera que esté en el centro de las conversaciones.

Además, se anticipa que el cierre del estrecho de Ormuz, que representa una vía clave para el tránsito de petróleo y que afecta directamente los intereses económicos de China, será un tema candente en la agenda. La dinámica de este suceso podría influir en la estrategia de las relaciones entre las dos potencias.

Trump ha propuesto a Irán un plan de 15 puntos y está considerando el despliegue de 3,000 soldados de élite en la región, lo cual ha generado una fuerte reacción de Irán, que por su parte ha negado la realización de negociaciones en torno a dicho plan. La confrontación directa y las implicaciones de tal despliegue serán también discutidas entre los líderes.

Otro elemento que seguramente se tocará en las charlas son los aranceles comerciales, en un contexto de tregua económica entre China y Estados Unidos. Las relaciones comerciales se han visto tensadas en los últimos años, y cualquier avance hacia un acuerdo duradero será vital para ambos países.

Este encuentro se considera significativo, ya que será la primera interacción cara a cara entre ambos mandatarios desde su reunión de octubre en Corea del Sur. Las expectativas son altas, no solo a nivel político, sino también por los efectos que cualquier decisión que tomen pueda tener en la economía global.

Cabe destacar que el último viaje de Trump a China tuvo lugar en 2017, siendo este encuentro una continuación del diálogo entre dos de las economías más importantes del mundo en un momento de alta tensión internacional.