Los delincuentes cibernéticos están utilizando nuevas tácticas para robar las cuentas de WhatsApp de los usuarios, como ha advertido el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Guardia Civil. Han lanzado alertas para que los usuarios estén atentos y no caigan en estas trampas que ponen en riesgo su seguridad.

Una de las estrategias más recientes involucra la simulación de un proceso de entrega de un «paquete urgente». En este escenario, el usuario recibe una llamada telefónica de alguien que finge ser un repartidor, solicitando información que puede comprometer su cuenta de WhatsApp.

En esta llamada, el estafador pide un código de 6 dígitos que supuestamente se enviará por SMS para «confirmar la entrega». Si el usuario proporciona este código, los ciberdelincuentes pueden tomar control de su cuenta, dejándolo sin acceso y permitiéndoles suplantar su identidad ante sus contactos.

Es fundamental destacar que nunca se debe compartir códigos de verificación con nadie, ni siquiera con personas que aparenten ser de una empresa confiable. Tanto la Guardia Civil como el INCIBE insisten en esta advertencia como clave para prevenir estafas.

La Guardia Civil también recomienda a los usuarios activar la verificación en dos pasos en su cuenta de WhatsApp. Este sistema de seguridad añade una capa adicional de protección, requiriendo no solo la contraseña, sino también un código adicional para acceder a la cuenta. Este código suele ser enviado mediante SMS o aparece en una notificación en la app.

Habilitar la Doble Autenticación (2FA) es una medida eficaz para dificultar el acceso no autorizado a la cuenta. Plataformas financieras y redes sociales, como Google, recomiendan firmemente esta opción, ya que reduce el riesgo de un posible robo de identidad.

Además de la verificación en dos pasos, los organismos de seguridad aconsejan comprobar si el número que llama coincide con el de la empresa de mensajería o transportista, y ante mensajes inesperados, lo mejor es ignorarlos y bloquear el número.

No es raro que los delincuentes utilicen otros métodos. Por ejemplo, pueden enviar un mensaje de texto desde un contacto conocido en tu agenda. Así, el mensaje busca que confíes y proporciones el código requerido, lo que permite que los estafadores accedan a tu cuenta y cambien los ajustes necesarios para bloquearte, continuando la suplantación.

Si alguien resulta víctima de esta estafa, las autoridades recomiendan actuar rápidamente desinstalando WhatsApp, reiniciando el móvil y reinstalando la aplicación para mitigar daños. Esto puede evitar que los estafadores utilicen la cuenta para contactarse con amigos y familiares pidiendo ayuda financiera.

En caso de haber sido víctima de esta modalidad de estafa, se puede denunciar llamando al 062 de la Guardia Civil, al 091 de la Policía Nacional, o comunicándose con el INCIBE a través de su servicio telefónico 017 o mediante WhatsApp al 900 116 117. Este último número debe guardarse en la agenda antes de ser usado.

INCIBE proporciona ayuda gratuita y confidencial a los usuarios de Internet sobre problemas de ciberseguridad, operando todos los días del año. Se encuentra disponible desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche para resolver inquietudes o denuncias por ciberestafas.