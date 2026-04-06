La institución humanitaria inicia la semana con su tradicional rifa benéfica, una cita con la solidaridad en la ciudad autónoma que otorga premios a los números más populares

La Cruz Roja de Ceuta ha llevado a cabo este lunes 6 de abril de 2026 la celebración de su sorteo periódico, una iniciativa que combina la tradición local con el apoyo a las causas sociales. Este evento, plenamente enraizado en la vida cotidiana de la ciudad autónoma, supone una de las principales vías de colaboración ciudadana para el sostenimiento de los proyectos de asistencia, socorro y protección que la entidad desarrolla en beneficio de los colectivos más vulnerables de Ceuta.

El procedimiento de extracción se ha desarrollado bajo la supervisión de los responsables de la organización, manteniendo el rigor y la cercanía que caracterizan a esta rifa benéfica. La participación de los ceutíes en este lunes de abril vuelve a ser fundamental para que la Cruz Roja pueda dar continuidad a su labor humanitaria, transformando la ilusión de los apostantes en recursos directos para la intervención social.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el acto oficial de determinación de la cifra ganadora para esta jornada de lunes, el azar ha dictado sentencia. Según los datos facilitados por la institución tras el cierre de la extracción, el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de Ceuta hoy, lunes 6 de abril, es el 637.

Dentro de la rica cultura popular que rodea a este sorteo en la ciudad, el número 637 es el que recibe la conocida denominación de «La Puñalá». Esta combinación se convierte en la referencia para todos aquellos que poseían participaciones en esta convocatoria, quienes ya pueden proceder a la comprobación de sus boletos para la gestión de los premios correspondientes según la normativa de la entidad.

Funcionamiento del sorteo y compromiso social

El funcionamiento del sorteo de la Cruz Roja de Ceuta es sencillo y directo: se basa en la extracción de un número de tres cifras que otorga premios directos a los poseedores de los boletos coincidentes. La popularidad de nombres como «La Puñalá» para el número 637 forma parte del folclore local que rodea a esta rifa, incentivando la participación a través de la identificación de los números con términos tradicionales.

Más allá del aspecto lúdico, los fondos recaudados mediante la venta de estas participaciones son destinados íntegramente a financiar la estructura operativa de la Cruz Roja Española en Ceuta. Esto incluye servicios preventivos, atención a personas mayores, programas de éxito escolar y la respuesta inmediata ante emergencias, reafirmando el compromiso de la sociedad ceutí con el bienestar común en cada sorteo celebrado.

Verificación oficial y cobro

Se recomienda a todos los participantes realizar la comprobación de sus boletos a través de los canales oficiales de la Cruz Roja de Ceuta o en sus sedes habituales. Es necesario presentar el boleto original en buen estado para proceder al cobro de cualquier gratificación derivada de este sorteo del 6 de abril, respetando siempre los plazos establecidos por la organización para la reclamación de los premios.