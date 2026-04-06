La víctima, una mujer de 38 años, ha sido evacuada en helicóptero al hospital de Cruces. Una de sus hijas, de 15 años, también resultó herida al intentar defender a su madre.

Un nuevo episodio de violencia de género ha sacudido este lunes a la localidad vizcaína de Berriz. Un hombre de 48 años ha sido detenido por la Ertzaintza tras agredir con un arma blanca a su pareja en el domicilio familiar. El ataque se produjo a primera hora de la mañana y en presencia de los cuatro hijos de la pareja.

Los hechos: una intervención heroica

El suceso tuvo lugar sobre las 07:20 horas. Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, la voz de alarma se dio tras una llamada telefónica que denunciaba un posible apuñalamiento.

La gravedad del ataque fue contenida gracias a la intervención de los propios hijos de la mujer y de un vecino, quienes lograron detener la agresión. En el forcejeo, una de las hijas, de 15 años, sufrió heridas de pronóstico leve al intentar proteger a su madre del agresor.

Traslado de urgencia y detención

La primera patrulla de la Ertzaintza en llegar al lugar tuvo que practicar un torniquete de emergencia a la víctima, de 38 años, debido a la gravedad de las múltiples heridas por arma blanca que presentaba. Dada su situación crítica, fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital de Cruces, en Barakaldo.

Por su parte, el agresor fue localizado por los agentes en la calle, donde fue reducido de inmediato.

Detalles de la detención: Acusación: Intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Intento de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Situación del agresor: Trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

Trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias. Estado de la investigación: La Ertzaintza mantiene abierta la investigación para esclarecer los detalles del ataque.

Este grave incidente vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los menores en contextos de violencia machista, quienes en esta ocasión resultaron determinantes para salvar la vida de su madre.