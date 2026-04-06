A pesar del avance de un frente atlántico que dejará precipitaciones persistentes en el oeste y sur, las temperaturas seguirán situándose entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en gran parte de España.

España se enfrenta a una semana de gran inestabilidad y contrastes térmicos. Según ha informado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de una borrasca atlántica a partir de este martes pondrá fin a la estabilidad absoluta, aunque no al calor, que seguirá dejando máximas más propias de finales de mayo o principios de junio.

Un lunes de calor inusual en el norte

La semana ha comenzado con temperaturas inusualmente altas, especialmente en el tercio norte. Ciudades como Bilbao, Ourense u Oviedo rondarán hoy los 30 °C, una cifra que también se alcanzará en Sevilla. En la mayor parte del país, los termómetros se moverán en una horquilla de entre 27 y 29 °C.

El martes: entra la lluvia por el oeste

Mañana martes, la borrasca se aproximará a la península, afectando principalmente a la vertiente atlántica. Se esperan lluvias abundantes en:

Galicia y Asturias.

Castilla y León y Extremadura.

Andalucía occidental.

Las precipitaciones podrían ser especialmente fuertes en las zonas de montaña del Sistema Central y en las sierras andaluzas. Mientras que en Galicia las temperaturas bajarán de forma acusada, en el Mediterráneo y Baleares podrían incluso subir ligeramente.

Miércoles de calima y «lluvias de barro»

El miércoles la inestabilidad se desplazará hacia el sur, con lluvias que podrían ser fuertes y persistentes en el área del Estrecho. El pronóstico destaca dos fenómenos clave para esta jornada:

Calima: La presencia de polvo en suspensión reducirá la visibilidad y empeorará la calidad del aire. Lluvias de barro: Debido a la calima, las precipitaciones previstas podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Vuelco térmico en el sur: En puntos del suroeste, las temperaturas podrían desplomarse más de 8 grados. Sevilla o Córdoba, que el lunes rozan los 30 °C, podrían quedarse el miércoles entre los 16 y 19 °C.