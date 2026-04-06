La DGT pide extremar la precaución y moderar la velocidad en una jornada marcada por las complicaciones en las arterias principales y varios accidentes que dificultan la circulación.

La operación retorno de esta Semana Santa encara sus últimas horas con importantes retenciones en los accesos a los principales núcleos urbanos del país. Al ser lunes festivo en siete comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja), el flujo de vehículos hacia las grandes ciudades está siendo constante y complicado desde primera hora de la tarde.

Puntos críticos en la red viaria

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), las mayores dificultades se concentran en las vías que conectan con los grandes centros logísticos y de población. Los puntos más afectados son:

Accesos principales: Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Burgos.

Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Burgos. A-4 (Jaén): Circulación lenta en el entorno de Bailén en ambos sentidos.

Circulación lenta en el entorno de Bailén en ambos sentidos. AP-7 (Castellón): Retenciones a la altura de Alcalá de Xivert en sentido Tarragona.

Accidentes que agravan la situación

A la densidad circulatoria propia del retorno se han sumado varios siniestros que han generado embotellamientos adicionales en puntos estratégicos:

Valencia: Dos accidentes complican la entrada por la A-3 en Requena y la A-7 en Paterna (sentido Castellón).

Dos accidentes complican la entrada por la en Requena y la en Paterna (sentido Castellón). Valladolid: Un siniestro en la A-6, a la altura de Rueda, está provocando cortes y tráfico lento en sentido Madrid.

Fin de la operación especial

La segunda fase de este dispositivo especial de tráfico finalizará a la medianoche de hoy. La DGT insiste en la importancia de moderar la velocidad, mantener la distancia de seguridad y realizar las paradas de descanso necesarias, dado que el cansancio acumulado tras las vacaciones y la densidad del tráfico aumentan el riesgo de incidentes.

Comunidades donde hoy es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Navarra, Islas Baleares y La Rioja.

Se recomienda a los conductores consultar el estado de las carreteras en tiempo real a través de los canales oficiales de la DGT antes de emprender la marcha en estas últimas horas de la operación.