El juez José Luis Calama añade delitos contra la Hacienda Pública a la causa contra Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest, quien permanece en prisión provisional por una presunta estafa piramidal de 185 millones de euros.

La situación judicial de Álvaro Romillo, el empresario que entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis «Alvise» Pérez, se complica. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto para ampliar el procesamiento de Romillo y nueve colaboradores, incluyendo ahora indicios de un fraude fiscal masivo que supera los 88 millones de euros entre los ejercicios 2023 y 2024.

El desglose del fraude tributario

Según el auto judicial al que ha tenido acceso la Agencia EFE, Romillo habría ocultado sus ingresos reales para eludir sus responsabilidades fiscales. Los importes defraudados se dividen de la siguiente manera:

IRPF: 30,7 millones de euros en 2023 y 49,1 millones en 2024.

30,7 millones de euros en 2023 y 49,1 millones en 2024. Impuesto de Patrimonio: 2,2 millones de euros en 2023 y 6 millones en 2024.

A estas cifras se suma un presunto fraude adicional de un millón de euros en el IRPF que será investigado de forma independiente por un juzgado de instrucción en Madrid.

Una estructura criminal internacional

La investigación sostiene que Romillo lideraba una organización criminal diseñada para la apropiación de fondos de terceros bajo la falsa promesa de inversiones seguras con rentabilidades mínimas del 20%. Para sostener este entramado y ocultar el capital, el juez destaca la existencia de:

52 sociedades instrumentales utilizadas como pantalla. 106 cuentas bancarias distribuidas en 15 jurisdicciones (desde EE. UU. y Reino Unido hasta Singapur y Tailandia). Bienes de lujo: Una flota de vehículos, embarcaciones e inmuebles repartidos por diversos países.

Riesgo de fuga y prisión provisional

El magistrado ha decidido mantener a Romillo en prisión provisional, donde ingresó el pasado 7 de noviembre. El auto justifica esta medida por el elevado riesgo de fuga, señalando que el procesado cuenta con una «ingente capacidad económica» para acceder a medios ilícitos y abandonar el territorio nacional.

Cifras clave del caso: 3.062 inversores afectados por la estafa piramidal.

afectados por la estafa piramidal. 185 millones de euros estafados entre enero de 2023 y septiembre de 2024.

estafados entre enero de 2023 y septiembre de 2024. 100.000 euros entregados en efectivo al eurodiputado Alvise Pérez, hecho que vincula este caso con la actualidad política.

El caso sigue bajo la lupa de la Audiencia Nacional por delitos de estafa, organización criminal y blanqueo de capitales, a los que ahora se suman estos nuevos cargos por delitos contra la Hacienda Pública.