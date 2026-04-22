El número 077, «Las Banderas», reparte la suerte en el ecuador de la semana

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este miércoles 22 de abril de 2026 una nueva jornada de su tradicional sorteo benéfico. Esta iniciativa diaria no solo ilusiona a los ceutíes con sus premios, sino que constituye el pulmón financiero para la labor humanitaria que la organización despliega en cada rincón de la ciudad autónoma.

En la extracción de hoy, el azar ha señalado un número con una denominación popular muy visual y festiva, que los participantes habituales asocian rápidamente con la alegría de los premios.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el sorteo oficial realizado esta tarde, el número agraciado ha sido:

Número premiado: 077

En el vocabulario popular que da vida a este sorteo en Ceuta, el 077 es conocido cariñosamente como «Las Banderas». Todos aquellos que posean un boleto con esta cifra pueden proceder ya a su validación.

Tu participación es ayuda directa

Cada vez que adquieres un boleto para este sorteo, estás colaborando directamente con los programas sociales de la Cruz Roja. La recaudación obtenida este miércoles se canaliza hacia proyectos vitales:

Atención Social: Entrega de kits de higiene y alimentos para familias en situación de vulnerabilidad.

Entrega de kits de higiene y alimentos para familias en situación de vulnerabilidad. Mayores: Servicio de acompañamiento y talleres para fomentar el envejecimiento activo.

Servicio de acompañamiento y talleres para fomentar el envejecimiento activo. Socorros: Apoyo al mantenimiento de la flota de ambulancias y equipos de intervención rápida.

Apoyo al mantenimiento de la flota de ambulancias y equipos de intervención rápida. Juventud: Actividades de ocio inclusivo y refuerzo escolar para menores.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si eres el afortunado poseedor del número 077, recuerda los pasos para gestionar el cobro:

Sede de Cruz Roja: Acude a la oficina principal de Cruz Roja Ceuta. Vendedores Autorizados: También puedes consultar con los vendedores oficiales distribuidos por la ciudad. Importante: Es obligatorio presentar el boleto físico original. Asegúrate de que el resguardo esté en buenas condiciones, ya que es el único documento válido para acreditar el premio.

Desde la Cruz Roja de Ceuta agradecemos la confianza y la solidaridad de los ciudadanos. ¡Mucha suerte para los próximos sorteos!