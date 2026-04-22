El palacio andaluz vuelve a ponerse en modo “presión máxima” en La Promesa. Este miércoles 22 de abril de 2026, los pasillos entre salones y estancias no solo guardan secretos: también enfrían miradas, reordenan lealtades y ponen a prueba a quienes creían que lo peor ya había pasado. En una trama de época donde cada gesto pesa, el avance promete una jornada cargada de tensión, acercamientos con segundas intenciones y decisiones que pueden cambiarlo todo… incluso cuando nadie lo admite en voz alta.

Qué pasará hoy en La Promesa

Sin entrar en detalles cerrados de episodios concretos, lo que se intuye es una nueva escalada emocional: confrontaciones veladas, conversaciones que parecen normales hasta que alguien deja escapar una frase clave, y un ambiente en el que el honor y la supervivencia social marcan el ritmo. En el palacio, las apariencias siguen siendo una norma, pero hoy parece costar más sostenerlas.

El capítulo de esta tarde en La Promesa apunta a que las relaciones internas vuelven a atravesar un punto delicado. Hay quien mira hacia otro lado para evitar problemas, y quien, por el contrario, decide actuar justo cuando conviene esperar. Entre los afectos heredados y las desconfianzas acumuladas, todo puede inclinarse en la dirección menos cómoda.

Además, el avance sugiere que habrá momentos de tensión que dejarán huella: no necesariamente por grandes declaraciones, sino por lo que se omite, por lo que se entiende “a medias” y por esas respuestas que llegan tarde. Porque en el palacio, a veces, la verdad no se dice… se deja caer.

Dónde y cuándo ver La Promesa

Cadena: La 1 / TVE

La 1 / TVE Horario habitual: 17:25

17:25 Día: miércoles, 22 de abril de 2026

Si quieres seguir de cerca cómo evoluciona el pulso entre personajes y secretos en esta historia de época, esta tarde tienes una cita con La Promesa. Prepara la paciencia: el palacio andaluz no perdona… y hoy vuelve a prometer.