Si necesitas medicación fuera del horario habitual, la guardia farmacéutica es el recurso al que puedes acudir. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta mantiene actualizada la información de servicio para que los vecinos localicen la farmacia disponible según la zona y el turno.

Para el viernes, 24 de julio de 2026, y según los datos facilitados por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, no hay farmacias de guardia registradas hoy en Ceuta.

Zona Centro

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Campo Exterior

No hay farmacia de guardia registrada en esta zona para hoy.

Turno noche

No hay farmacia de guardia registrada en el turno nocturno o 24 horas para hoy.

En cualquier caso, si finalmente necesitas ir a una farmacia en horario distinto al habitual, lleva preparada la receta médica (si procede) y el máximo de información posible sobre el tratamiento. En horarios nocturnos, este paso ayuda a agilizar la atención y a evitar esperas innecesarias.