La frialdad del técnico en rueda de prensa y su apuesta ciega por Alexander-Arnold dejan al internacional español en una situación crítica de cara a la lista de Luis de la Fuente.

MADRID – El idilio de Dani Carvajal con la Selección Española pende de un hilo, y el «enemigo» parece estar en casa. Tras la victoria del Real Madrid ante el Alavés (2-1), el foco no estuvo en el resultado, sino en la gestión de minutos de un Álvaro Arbeloa que se mostró tajante: su prioridad es el equipo, no los objetivos personales de sus futbolistas, aunque estos impliquen la última oportunidad de un veterano para acudir a una cita mundialista.

Una respuesta gélida en el Bernabéu

La polémica estalló en la sala de prensa cuando se le preguntó a Arbeloa si, como entrenador del Real Madrid, debía facilitar minutos a Carvajal para que este recupere el ritmo que le exige la RFEF. La respuesta del técnico fue un jarro de agua fría:

«Tengo 23 jugadores, cualquier jugador del Madrid tiene opción de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo».

Esta declaración confirma lo que se viene palpando en el césped: la relación entre el técnico y el lateral atraviesa su momento más bajo.

Los datos del agravio: Trent vs. Carvajal

Lo que más escuece en el entorno del jugador no son las palabras, sino los hechos. Ante el Alavés, Arbeloa volvió a alinear como titular a Trent Alexander-Arnold, a pesar de que el británico venía de jugar en Múnich y Carvajal llegaba fresco tras no disputar ni un minuto en el Allianz.

La equidad que existía con Xabi Alonso (449 minutos para Trent frente a 443 para el español) ha saltado por los aires desde la llegada de Arbeloa al banquillo:

Alexander-Arnold: Casi 1.000 minutos bajo las órdenes de Arbeloa.

Casi 1.000 minutos bajo las órdenes de Arbeloa. Dani Carvajal: Apenas 442 minutos, siendo titular solo en 4 de sus 12 apariciones.

Un contraste de realidades internacionales

La situación resulta paradójica si se analiza el panorama de ambos laterales con sus selecciones:

Carvajal tiene línea directa con la RFEF: Luis de la Fuente le ha transmitido que, si acumula «minutos de calidad» en este cierre de curso, estará en el Mundial de EE. UU., Canadá y México. Trent está descartado por Inglaterra: Thomas Tuchel ni siquiera lo incluyó en una prelista de 35 jugadores, prefiriendo opciones como Ben White.

Pese a que el Mundial de Alexander-Arnold es hoy una quimera, Arbeloa sigue priorizando al inglés en un tramo de Liga donde el Madrid ya no se juega prácticamente nada. Mientras el técnico se atrinchera en sus decisiones deportivas, el tiempo se agota para un Carvajal que necesita un «cable» que, por ahora, su entrenador no parece dispuesto a soltar.

El apunte: El ambiente en el Bernabéu, enrarecido por la eliminación europea y los silbidos, no ayuda a una plantilla que parece fracturada por la gestión de las jerarquías.