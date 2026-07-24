Viernes, 24 de julio de 2026. Según los datos municipales publicados por AEMET, la jornada se presenta con predominio de cielos despejados en gran parte del país, mientras que el noroeste mantiene mayor inestabilidad con posibilidad de lluvia. En el interior peninsular, el calor vuelve a marcar el ritmo con máximas que llegan con fuerza a zonas como Zaragoza y Madrid, siempre con vientos moderados en general.

Norte peninsular

En el norte, el contraste es notable entre capitales. Bilbao registra 30°C de máxima y 17°C de mínima, con cielo despejado y viento del NO a 15 km/h, además de una probabilidad de lluvia del 0%.

Sin embargo, en la costa atlántica la situación cambia: A Coruña presenta 23°C de máxima y 17°C de mínima, con intervalos nubosos y lluvia, viento del NO a 10 km/h y una probabilidad de lluvia del 100%. Es el único punto con lluvia asegurada dentro de las capitales aportadas, según estas previsiones.

Centro peninsular

El centro peninsular mantiene un patrón veraniego y estable. Madrid anota 32°C de máxima y 21°C de mínima, con despejado y viento del SO a 25 km/h, además de 0% de probabilidad de lluvia. La combinación de calor y viento puede favorecer la sensación de mayor “soltura” térmica, aunque las máximas siguen siendo altas para estas fechas.

En Zaragoza la jornada es todavía más cálida: 41°C de máxima y 23°C de mínima, cielo despejado y viento del SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 5%, un valor bajo, que apunta a un día principalmente seco.

Sur peninsular

En el sur, la estabilidad domina claramente. Ceuta registra 36°C de máxima y 22°C de mínima, con poco nuboso y viento del O a 25 km/h. En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que la jornada se espera mayormente limpia.

También en Sevilla el tiempo se mantiene tranquilo: máxima 36°C y mínima 22°C, despejado y viento del O a 10 km/h. La probabilidad de lluvia vuelve a ser del 0%. Con estas condiciones, el ambiente será típicamente veraniego, con temperaturas altas y ausencia de lluvias en las capitales indicadas.

Mediterráneo

En el ámbito mediterráneo, el cielo se mueve entre ratos nublados y buena parte del tiempo seco. Barcelona marca 32°C de máxima y 26°C de mínima, con poco nuboso y viento del SE a 10 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, de modo que la jornada se prevé sin precipitaciones.

Más al sur, València presenta 32°C de máxima y 25°C de mínima, con intervalos nubosos y viento del E a 15 km/h. Aquí la precipitación podría asomar: la probabilidad de lluvia se sitúa en el 25%. Se trata de un riesgo moderado, compatible con nubosidad variable, pero no necesariamente con lluvia continua.

Islas Baleares

En las islas, el día combina calor suave y cielos mayormente despejados. En Palma se esperan 32°C de máxima y 27°C de mínima, con poco nuboso y viento del SO a 15 km/h. La probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se contemplan precipitaciones en el pronóstico de capital aportado.

Con la ausencia de lluvia y un viento relativamente moderado, el panorama es de estabilidad durante la jornada, con temperaturas altas típicas del final de julio.

Islas Canarias

En Canarias, la situación destaca por la presencia de viento y nubosidad. Las Palmas de Gran Canaria registran 26°C de máxima y 23°C de mínima, con cielo cubierto y viento del N a 40 km/h. A pesar de la cobertura nubosa, la probabilidad de lluvia es del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones.

Este escenario sugiere un ambiente fresco relativo dentro de la época estival, con el aire moviéndose con intensidad debido al componente de viento del norte.

Recomendaciones

Para el interior peninsular (por ejemplo, Zaragoza 41°C y Madrid 32°C ), conviene hidratarse y ajustar actividades al horario de menor radiación.

y ), conviene y ajustar actividades al horario de menor radiación. En zonas con nubosidad y riesgo de lluvia, como A Coruña (prob. 100%) y València (prob. 25%) , es recomendable llevar paraguas ligero y vigilar la evolución del cielo.

y , es recomendable y vigilar la evolución del cielo. Si se realizan desplazamientos en Canarias, el viento en Las Palmas (40 km/h) puede afectar a la sensación térmica y a la visibilidad; extremar precauciones.

En resumen, la jornada del viernes 24 de julio de 2026 combina calor y cielos despejados en buena parte del país, con lluvia concentrada en A Coruña y un riesgo moderado en el entorno de València. Todo ello conforme a las previsiones municipales publicadas por AEMET para las capitales citadas.