Este viernes, 24 de julio de 2026, el tiempo en Ceuta viene definido por una situación estable según los datos de la AEMET. La jornada se presenta con cielo poco nuboso y un ambiente caluroso, con temperaturas que alcanzan una máxima de 36°C y descienden hasta una mínima de 22°C.

Además, el viento acompaña a la subida térmica: soplará desde el oeste (O) con una velocidad de 25 km/h. La sensación térmica llega a 28°C como máximo y se mantiene en torno a 22°C de mínima, mientras que la probabilidad de precipitación es del 0%. En cuanto a la intensidad de la radiación, el índice UV máximo es 10, un valor alto que conviene tener muy en cuenta.

Previsión para los próximos días

De cara a sábado, 25 de julio, la AEMET apunta a un escenario prácticamente igual en cuanto a estabilidad: despejado y sin lluvias (precipitación 0%). Las temperaturas bajan respecto al viernes, con 28°C de máxima y 21°C de mínima. El viento volverá a ser del oeste, también con 25 km/h, manteniendo esa sensación de ambiente seco y activo.

El domingo, 26 de julio, se mantiene el cielo despejado y la falta de precipitaciones. La máxima se sitúa en 30°C y la mínima en 21°C. El viento cambia de ritmo: pasa a NO, pero con menor intensidad, de 5 km/h, por lo que el día se notará algo más calmado que el sábado.

Para el lunes, 27 de julio, la previsión indica máxima 26°C y mínima 20°C. En este caso, la información facilitada no incluye el estado del cielo ni la velocidad del viento (aparece en blanco en los datos), por lo que conviene estar atentos a las actualizaciones cuando la AEMET publique el desglose completo.

Resumen del día en Ceuta

Temperatura máxima: 36°C

36°C Temperatura mínima: 22°C

22°C Estado del cielo: Poco nuboso

Poco nuboso Viento: O (25 km/h)

O (25 km/h) Probabilidad de precipitación: 0%

0% Humedad: máxima 85% y mínima 40%

máxima 85% y mínima 40% Índice UV: 10

Recomendaciones

Con un UV máximo de 10, lo más recomendable es protegerse del sol: crema solar, gorra y buscar sombra en las horas centrales del día. Aunque el viento del oeste (25 km/h) puede hacer que el ambiente parezca algo más llevadero, las temperaturas se mantienen altas, así que conviene hidratarse con frecuencia. Al no haber lluvia (0%), no hace falta paraguas, pero sí extremar precauciones por el calor.