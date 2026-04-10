El número 928, bautizado como «Alicante», reparte la suerte en la jornada solidaria de este viernes

La Cruz Roja de Ceuta ha celebrado este viernes 10 de abril de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo benéfico. En una jornada marcada por el compromiso social de los ceutíes, el azar ha señalado a una de las terminaciones con más solera de la lista local.

Este sorteo diario no solo ofrece la posibilidad de obtener un premio económico, sino que es una de las herramientas fundamentales de la institución para financiar sus proyectos de ayuda humanitaria, atención a la infancia y soporte a familias en situación de vulnerabilidad dentro de la ciudad autónoma.

Resultado del sorteo de la Cruz Roja en Ceuta

Tras el sorteo realizado en las dependencias de la organización, el número agraciado para hoy viernes es:

Número premiado: 928

Siguiendo la centenaria tradición del lenguaje popular ceutí para este sorteo, el número 928 es conocido cariñosamente como «Alicante». La noticia ha corrido rápidamente por los puntos de venta habituales, donde los portadores de esta cifra ya celebran su buena fortuna.

Labor social de la Cruz Roja

La recaudación obtenida gracias a la venta de estos boletos permite que la Cruz Roja de Ceuta mantenga operativos servicios críticos como:

Transporte sanitario adaptado para personas con movilidad reducida.

para personas con movilidad reducida. Reparto de alimentos y bienes básicos a colectivos en exclusión.

a colectivos en exclusión. Programas de teleasistencia para mayores que viven solos.

para mayores que viven solos. Intervención social en emergencias ciudadanas.

Verificación de boletos

Se insta a todos los participantes a comprobar sus números en los listados oficiales distribuidos en los puntos de venta autorizados o a través de la sede de Cruz Roja Ceuta. Recuerde que el boleto físico es el único documento válido para el cobro del premio y que debe presentarse en buen estado.

Desde la entidad se agradece la constante colaboración de la ciudadanía, cuyo apoyo a través de este sorteo permite seguir salvando vidas y protegiendo la dignidad de los más necesitados.