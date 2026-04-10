Comprueba la combinación ganadora del sorteo europeo que reparte millones en 18 países y descubre si eres el próximo millonario

El Eurojackpot de la ONCE ha vuelto a repartir fortuna este viernes 10 de abril de 2026. Este sorteo, conocido por sus botes astronómicos y por ser uno de los juegos más populares en el continente, ofrece un premio mínimo garantizado de 10 millones de euros cada semana, pudiendo alcanzar un tope de hasta 120 millones de euros.

Tras la extracción oficial, ya se conocen los números y soles que componen la combinación ganadora de esta noche.

Combinación ganadora del Eurojackpot

Los números afortunados de este viernes son:

Números: 01 – 06 – 11 – 18 – 48

Soles: 10 y 12

¿Cómo se juega al Eurojackpot?

Participar en este sorteo administrado por la ONCE en España es muy sencillo. Los jugadores deben elegir:

5 números de una tabla de 50 (del 1 al 50). 2 soles de una tabla de 12 (del 1 al 12).

Existen dos modalidades de juego:

Apuesta sencilla: 2 euros por cada bloque de 5 números y 2 soles.

2 euros por cada bloque de 5 números y 2 soles. Apuesta múltiple: Permite seleccionar hasta 10 números y 5 soles, aumentando exponencialmente las probabilidades de acierto (aunque también el coste de la apuesta).

Premios y recaudación

El Eurojackpot destina el 50% de la recaudación total a premios. Al ser un sorteo compartido por 18 países europeos, los botes suelen crecer con gran rapidez cuando no hay acertantes de primera categoría (5 números + 2 soles).

Comprobación oficial y cobro

Recuerda que los únicos resultados oficiales válidos son los publicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Si has resultado premiado: