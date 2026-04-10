El número 74968 con la serie 020 reparte los 6 millones de euros del premio mayor en el gran sorteo del viernes

El Cuponazo de la ONCE ha vuelto a ser el gran protagonista de la noche de este viernes 10 de abril de 2026. Como broche de oro a los sorteos de la semana, la Organización Nacional de Ciegos Españoles ha puesto en juego su popular premio de 6.000.000 euros, además de una amplia estructura de premios secundarios que alcanzan a miles de cupones en toda España.

Tras la celebración del sorteo en Madrid, ya conocemos la combinación ganadora que ha llevado la ilusión a los hogares españoles en esta jornada primaveral.

Resultado del Cuponazo de hoy

El premio principal para las cinco cifras y la serie ha correspondido a:

Número: 74968

Serie: 020

Lista completa de premios

Si no has logrado el premio mayor, comprueba si tu número coincide con alguna de las siguientes extracciones o terminaciones premiadas:

Aciertos Categoría Premio por cupón 74968 + Serie 020 Premio Mayor 6.000.000 € 74968 (sin serie) 5 cifras 40.000 € 7496 / 4968 4 primeras o últimas 500 € 749 / 968 3 primeras o últimas 50 € 74 / 68 2 primeras o últimas 6 € 7 / 8 1.ª o última cifra (Reintegro) 3 €

¿Cómo comprobar tu cupón?

Para una verificación oficial y exhaustiva de todos los premios, puedes utilizar los siguientes canales:

Web Oficial: Accede a JuegosONCE.es para introducir tu número y serie. Vendedores: Acude a cualquier punto de venta oficial de la ONCE para que escaneen tu cupón en el terminal TPV. App Móvil: Utiliza la aplicación oficial para escanear el código de barras de tu boleto.

Cobro de premios

Recuerda que los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales a contar desde el día siguiente al sorteo. Si has ganado a través de la web, el dinero se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual. Para cupones físicos con premios superiores a 600 €, deberás acudir a una entidad bancaria concertada o a una delegación territorial de la ONCE.

¡Enhorabuena a todos los afortunados que cierran la semana con un extra de alegría gracias al Cuponazo!