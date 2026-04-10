Comprueba la combinación ganadora del sorteo que pone en juego un bote de 105 millones de euros y el código premiado de ‘El Millón’

La fortuna ha vuelto a viajar por Europa este viernes 10 de abril de 2026. El sorteo de Euromillones, coordinado por Loterías y Apuestas del Estado junto a otros ocho países europeos, ha generado una expectación máxima al poner en juego un bote acumulado de 105 millones de euros.

Tras el sorteo celebrado a las 21:30 horas en París, ya conocemos la combinación de cinco números y dos estrellas que podría cambiar la vida de uno o varios acertantes de primera categoría.

Combinación ganadora de Euromillones

Los números premiados en el sorteo de este viernes son:

Números: 10 – 13 – 14 – 38 – 41

Estrellas: 06 y 09

El Millón: Código premiado en España

Como es habitual en los sorteos de los viernes, el juego asociado ‘El Millón’ ha repartido un millón de euros a un único boleto sellado en España. El código generado automáticamente por el sistema para hoy es:

Código El Millón: BGF85636

Detalles del sorteo y probabilidades

Con un bote que supera los 100 millones de euros, la participación ha sido masiva en los nueve países integrantes (España, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo).

Dificultad: Acertar el primer premio (5 números + 2 estrellas) tiene una probabilidad de 1 entre 139.838.160 .

Acertar el primer premio (5 números + 2 estrellas) tiene una probabilidad de . Acumulación: El bote actual de 105 millones sigue creciendo después de que hace un mes un acertante en el Reino Unido se llevara un premio récord de más de 200 millones de euros.

¿Cómo cobrar tu premio?

Si tu boleto coincide con alguno de los números premiados o tienes el código de ‘El Millón’, recuerda los pasos para el cobro:

Premios menores de 2.000 €: Puedes cobrarlos en cualquier punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Premios superiores a 2.000 €: Deberás acudir a las entidades bancarias colaboradoras con tu DNI y el resguardo original. Caducidad: Tienes un plazo de tres meses (hasta julio de 2026) para reclamar tu premio antes de que el boleto caduque.

¡Mucha suerte a todos los participantes en el escrutinio oficial!