Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto y descubre si la fortuna te ha sonreído en el cierre de la semana

La Bonoloto ha vuelto a ser protagonista este viernes 10 de abril de 2026. Tras un jueves triunfal, en el que se registraron dos ganadores de primera categoría en Cádiz y Valencia (con más de 600.000 euros cada uno), el sorteo de hoy se ha celebrado con la expectación habitual que rodea a este clásico de Loterías y Apuestas del Estado, activo desde 1988.

En esta jornada, la Bonoloto comparte el foco con Euromillones, que pone en juego un bote astronómico de 105 millones de euros, mientras que el juego de los seis números reparte su suerte en función de la recaudación obtenida.

Combinación ganadora de la Bonoloto

Tras el sorteo realizado esta noche, los números afortunados han sido:

Números: 1 – 3 – 6 – 16 – 48 – 49

Complementario: 36

Reintegro: 0

Categorías de premios

El importe de cada premio se calcula según el número de acertantes y el volumen de recaudación de este viernes. Las categorías se dividen de la siguiente forma:

1.ª categoría: 6 aciertos. 2.ª categoría: 5 aciertos + el número complementario. 3.ª categoría: 5 aciertos. 4.ª categoría: 4 aciertos. 5.ª categoría: 3 aciertos (premio fijo de 4 euros). Reintegro: Devolución del importe de la apuesta (0,50 euros).

¿Cómo cobrar tu premio?

Si eres uno de los agraciados, recuerda seguir los cauces oficiales establecidos por SELAE:

Premios inferiores a 2.000 €: Se pueden cobrar en metálico en cualquier administración de Loterías.

Se pueden cobrar en metálico en cualquier administración de Loterías. Premios iguales o superiores a 2.000 €: El cobro debe tramitarse en las entidades bancarias colaboradoras. Es imprescindible presentar el resguardo original en buen estado y el DNI.

El cobro debe tramitarse en las entidades bancarias colaboradoras. Es imprescindible presentar el resguardo original en buen estado y el DNI. Caducidad: Los boletos premiados tienen una validez de tres meses a contar desde el día siguiente al sorteo.

No olvides realizar la comprobación definitiva en los canales oficiales antes de dar por perdido o ganado un boleto. ¡Mucha suerte a todos los participantes en el próximo sorteo!