La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el sistema ha alcanzado esta cifra récord, consolidando la tendencia de crecimiento del empleo en el país.

El mercado laboral español ha marcado un hito histórico este mes de abril. Según ha avanzado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la Seguridad Social ha superado oficialmente la barrera de los 22 millones de personas afiliadas, una cifra nunca antes alcanzada en la serie histórica de la economía española.

Un crecimiento impulsado por la estabilidad

Este nuevo récord llega tras varios meses de crecimiento sostenido y refuerza la robustez del mercado de trabajo tras las reformas estructurales de los últimos años. «España hoy es un país mejor, con más derechos y con un mercado de trabajo que demuestra su enorme dinamismo», señaló la ministra al dar a conocer los datos.

El avance hacia los 22 millones se ha visto favorecido por el buen comportamiento de sectores clave como los servicios, la tecnología y el turismo, así como por la reducción de la temporalidad, que ha permitido que el empleo creado sea de mayor calidad y estabilidad.

Las claves de la cifra

Aunque los datos definitivos y detallados se publicarán en los próximos días, el avance ofrecido por Trabajo destaca varios puntos fundamentales:

Récord femenino: El empleo entre las mujeres sigue alcanzando cotas máximas, contribuyendo de manera decisiva a superar este umbral.

El empleo entre las mujeres sigue alcanzando cotas máximas, contribuyendo de manera decisiva a superar este umbral. Contratación indefinida: Gran parte del crecimiento se sustenta en el aumento de los contratos fijos, lo que ha elevado la base de cotización de forma sólida.

Gran parte del crecimiento se sustenta en el aumento de los contratos fijos, lo que ha elevado la base de cotización de forma sólida. Resiliencia económica: A pesar de las incertidumbres del contexto internacional, la economía española continúa creando puestos de trabajo a un ritmo superior a la media de la eurozona.

Reacciones del Gobierno

Desde el Ejecutivo han recibido la noticia como una «victoria de país». Para Yolanda Díaz, alcanzar los 22 millones de cotizantes no es solo una cifra estadística, sino una garantía de sostenibilidad para el sistema público de pensiones y una prueba de que «las políticas de protección y fomento del empleo están dando sus frutos».

Por su parte, los analistas económicos señalan que, una vez superada esta barrera psicológica y real, el reto ahora se centra en seguir reduciendo la tasa de paro juvenil y mejorar la productividad para que el crecimiento de la afiliación se traduzca en una mejora general de los salarios.

Con este registro, España se consolida en una posición de fortaleza laboral de cara a la segunda mitad del año, superando con creces los niveles previos a la pandemia y las crisis energéticas recientes.