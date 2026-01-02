La tragedia ocurrida en la estación de esquí suiza de Crans-Montana durante la celebración de Año Nuevo ha dejado un saldo de al menos 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos graves, según informó la policía cantonal del Valais.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en el club nocturno Le Constellation, donde se celebraba una fiesta multitudinaria. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, confirmó que 16 ciudadanos italianos figuran como desaparecidos y 12 se encuentran hospitalizados con quemaduras graves. También se reportan heridos de otras nacionalidades, incluidos al menos dos franceses.

Las autoridades explicaron que la explosión y el posterior incendio podrían haberse producido por el uso indebido de pirotecnia en un espacio cerrado, aunque se mantienen abiertas todas las investigaciones y se descarta un atentado.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el hecho como una de las peores tragedias del país y destacó que la mayoría de las víctimas son jóvenes. Equipos de rescate continúan trabajando en condiciones extremas y varios heridos han sido trasladados a hospitales especializados en Zúrich y Lausana.

La estación de esquí de Crans-Montana, uno de los destinos más exclusivos de Suiza, permanece acordonada mientras se realiza la identificación de las víctimas y se atiende a los heridos. Las autoridades han habilitado líneas de atención para familiares y mantienen la zona bajo estricta vigilancia.