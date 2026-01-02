El Tesoro del Reino Unido ha reafirmado a Gibraltar que no habrá marcha atrás en la subida del impuesto sobre el juego a distancia, una medida que aún se encuentra en proceso parlamentario y que podría afectar gravemente a la economía del Peñón y a cerca de 3.500 trabajadores del sector, muchos de ellos españoles.

El Ministerio de Hacienda británico plantea un incremento del impuesto del 21% al 40% a partir de 2026, con un endurecimiento adicional de la fiscalidad de las apuestas online previsto para 2027.

A pesar de las gestiones del ministro de Comercio e Industria de Gibraltar, Nigel Feetham, para advertir sobre las posibles repercusiones económicas y laborales, el Tesoro británico ha confirmado que no reconsiderará su decisión. Feetham también intentó promover una modificación del Proyecto de Ley de Finanzas del Reino Unido para amortiguar los recortes de costes y los despidos que podría afrontar el sector, pero la propuesta no prosperó.

En una carta remitida al ministro gibraltareño, el secretario del Tesoro, Dan Tomlinson, subraya que el aumento de los impuestos sobre el juego y las apuestas forma parte de un paquete fiscal destinado a recaudar más de mil millones de libras anuales, fondos que permitirán financiar la supresión del límite de dos hijos en la prestación por hijo a cargo a partir de abril.

Tomlinson indica que el método actual de cálculo del impuesto sobre el juego remoto y del impuesto general sobre apuestas se mantendrá conforme a lo anunciado en el presupuesto. Asimismo, señala que la Agencia Tributaria británica colaborará con el sector para ofrecer orientación clara y minimizar cargas administrativas innecesarias.

Respecto al riesgo de que parte de la actividad se desplace hacia el mercado ilegal, el secretario del Tesoro recuerda que la Comisión del Juego ya está actuando contra los operadores ilícitos y reforzando la protección de los consumidores. Además, el Gobierno destinará 26 millones de libras adicionales durante los próximos tres años a la Comisión del Juego, con el fin de fortalecer la supervisión y combatir el juego ilegal.

Feetham, por su parte, asegura que el Gobierno de Gibraltar seguirá recopilando información y trasladándola a Londres, destacando la importancia de mantener un sector de apuestas y juego en línea sostenible y adecuadamente regulado. También advierte que, debido al calendario de recaudación del nuevo gravamen en el Reino Unido, el impacto total sobre los ingresos fiscales de Gibraltar no será inmediato, pero se reflejará plenamente en el próximo ejercicio financiero que comienza el 1 de abril.