El Gobierno ratificó el acuerdo con UGT y CSIF que garantiza un incremento fijo del 1,5% en 2026, con posibilidad de alcanzar el 2% en función de la inflación. El pacto incluye mejoras en la conciliación y la supresión de la tasa de reposición.
El Gobierno de España ha formalizado el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT y CSIF el pasado 26 de noviembre para incrementar el sueldo de los casi 3,5 millones de empleados públicos en un 11% acumulado hasta 2028. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el martes 2 de diciembre de 2025, busca adecuar las retribuciones a la elevada inflación.
La subida se implementará en varias fases, comenzando con el incremento del 2,5% correspondiente a 2025, que se abonará con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. El foco del acuerdo recae ahora en los incrementos previstos para los próximos años:
Incremento Salarial Anual (2025-2028)
El acuerdo garantiza subidas salariales fijas, con posibles variables vinculadas a la evolución del IPC:
|Año
|Incremento Salarial Fijo
|Posible Incremento Variable (IPC)
|2025
|2,5% (Con efectos retroactivos desde enero)
|No aplica
|2026
|1,5% garantizado
|Puede llegar al 2% si el IPC supera el 1,5% al cierre del año.
|2027
|4,5%
|No aplica
|2028
|2%
|No aplica
El incremento para 2026 entrará en vigor el 1 de enero, aplicando de forma garantizada el 1,5% con posibilidad de un 0,5% adicional en función de la inflación.
Otras Mejoras para la Administración Pública
El acuerdo es de carácter integral, tal y como destacó el Gobierno, e incluye compromisos para la mejora de las condiciones laborales y la gestión administrativa:
- Empleo: Se incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas y cubrir las vacantes existentes.
- Condiciones Laborales: Se han pactado mejoras en la conciliación, la promoción interna y las condiciones de jubilación.
- Gestión: Se abordará el acortamiento de los procesos selectivos, la actualización de las retribuciones del personal laboral en el exterior, y la adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.
- Retribuciones Específicas: Se contempla elevar los complementos de residencia e insularidad.
Estructura Salarial Base (2025)
Las subidas se aplicarán a los salarios base de los funcionarios, que se dividen según el grupo de formación. A continuación, se detallan los salarios base anuales para 2025:
|Grupo o Subgrupo
|Sueldo Base Anual (€)
|Grupo A1
|15.922,80
|Grupo A2
|13.768,20
|Grupo B
|12.035,28
|Grupo C1
|10.337,52
|Grupo C2
|8.603,76
|Grupo E (Agrupaciones Profesionales)
|7.874,76
A estas cantidades se suman complementos retributivos clave (destino, específico, productividad, antigüedad y pagas extraordinarias) que varían el sueldo final en función de la responsabilidad, el puesto y la comunidad autónoma.