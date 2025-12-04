El Gobierno ratificó el acuerdo con UGT y CSIF que garantiza un incremento fijo del 1,5% en 2026, con posibilidad de alcanzar el 2% en función de la inflación. El pacto incluye mejoras en la conciliación y la supresión de la tasa de reposición.

El Gobierno de España ha formalizado el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT y CSIF el pasado 26 de noviembre para incrementar el sueldo de los casi 3,5 millones de empleados públicos en un 11% acumulado hasta 2028. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros el martes 2 de diciembre de 2025, busca adecuar las retribuciones a la elevada inflación.

La subida se implementará en varias fases, comenzando con el incremento del 2,5% correspondiente a 2025, que se abonará con carácter retroactivo desde el pasado mes de enero. El foco del acuerdo recae ahora en los incrementos previstos para los próximos años:

Incremento Salarial Anual (2025-2028)

El acuerdo garantiza subidas salariales fijas, con posibles variables vinculadas a la evolución del IPC:

Año Incremento Salarial Fijo Posible Incremento Variable (IPC) 2025 2,5% (Con efectos retroactivos desde enero) No aplica 2026 1,5% garantizado Puede llegar al 2% si el IPC supera el 1,5% al cierre del año. 2027 4,5% No aplica 2028 2% No aplica

El incremento para 2026 entrará en vigor el 1 de enero, aplicando de forma garantizada el 1,5% con posibilidad de un 0,5% adicional en función de la inflación.

Otras Mejoras para la Administración Pública

El acuerdo es de carácter integral, tal y como destacó el Gobierno, e incluye compromisos para la mejora de las condiciones laborales y la gestión administrativa:

Empleo: Se incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas y cubrir las vacantes existentes.

Se incluye la supresión de la tasa de reposición para favorecer el refuerzo de las plantillas y cubrir las vacantes existentes. Condiciones Laborales: Se han pactado mejoras en la conciliación, la promoción interna y las condiciones de jubilación.

Se han pactado mejoras en la conciliación, la promoción interna y las condiciones de jubilación. Gestión: Se abordará el acortamiento de los procesos selectivos, la actualización de las retribuciones del personal laboral en el exterior, y la adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales.

Se abordará el acortamiento de los procesos selectivos, la actualización de las retribuciones del personal laboral en el exterior, y la adaptación de la clasificación de los puestos de trabajo a las funciones reales. Retribuciones Específicas: Se contempla elevar los complementos de residencia e insularidad.

Estructura Salarial Base (2025)

Las subidas se aplicarán a los salarios base de los funcionarios, que se dividen según el grupo de formación. A continuación, se detallan los salarios base anuales para 2025:

Grupo o Subgrupo Sueldo Base Anual (€) Grupo A1 15.922,80 Grupo A2 13.768,20 Grupo B 12.035,28 Grupo C1 10.337,52 Grupo C2 8.603,76 Grupo E (Agrupaciones Profesionales) 7.874,76

A estas cantidades se suman complementos retributivos clave (destino, específico, productividad, antigüedad y pagas extraordinarias) que varían el sueldo final en función de la responsabilidad, el puesto y la comunidad autónoma.