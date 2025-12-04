Los sorteos del Cupón diario y el Super ONCE ya tienen combinación ganadora. Aquí están los números premiados.
A continuación, se detallan los resultados de los sorteos de la ONCE celebrados este miércoles, 3 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
El Cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización, que actualmente ofrece un premio especial asociado conocido como La Paga, que recompensa a los acertantes con 36.000 € al año durante 25 años.
|Sorteo
|Número Premiado
|Serie
|Cupón Diario
|47.769
|026
Super ONCE
El Super ONCE es un juego de la ONCE que se celebra todos los días. El sorteo consiste en una matriz de 80 números (del 1 al 80) de la cual se extrae una combinación ganadora de 20 números.
|Sorteo
|Combinación Ganadora
|Super ONCE
|03, 22, 27, 32, 37, 38, 47, 49, 54, 62, 64, 66, 67, 71, 74, 79, 80, 82, 83 y 85
Nota Importante: La única lista oficial y válida de los resultados de los sorteos es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado o la propia ONCE. El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones.