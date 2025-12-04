Los sorteos del Cupón diario y el Super ONCE ya tienen combinación ganadora. Aquí están los números premiados.

A continuación, se detallan los resultados de los sorteos de la ONCE celebrados este miércoles, 3 de diciembre de 2025. ¡Mucha suerte a todos los participantes!

El Cupón diario de la ONCE es el sorteo más longevo de la organización, que actualmente ofrece un premio especial asociado conocido como La Paga, que recompensa a los acertantes con 36.000 € al año durante 25 años.

Sorteo Número Premiado Serie Cupón Diario 47.769 026

Super ONCE

El Super ONCE es un juego de la ONCE que se celebra todos los días. El sorteo consiste en una matriz de 80 números (del 1 al 80) de la cual se extrae una combinación ganadora de 20 números.

Sorteo Combinación Ganadora Super ONCE 03, 22, 27, 32, 37, 38, 47, 49, 54, 62, 64, 66, 67, 71, 74, 79, 80, 82, 83 y 85

Nota Importante: La única lista oficial y válida de los resultados de los sorteos es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado o la propia ONCE. El periódico no se responsabiliza de los posibles errores u omisiones.