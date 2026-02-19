El episodio de este jueves estará marcado por la llegada de Beatriz, un antiguo amor de Gabriel que regresa de México durante la lectura de un testamento. Mientras, Andrés inicia una nueva etapa tras su dolorosa despedida de Begoña.

La serie líder de las sobremesas de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa desgranando sus tramas de pasión y traición. Tras el desgarrador adiós entre Begoña y Andrés —quienes, conscientes de la imposibilidad de su romance, se han jurado amor eterno—, la ficción producida por Atresmedia abre nuevos frentes emocionales para sus protagonistas en el capítulo 502, que se emite este jueves 19 de febrero.

El foco de la jornada se sitúa sobre Gabriel, quien tras recibir una citación notarial para la lectura de un testamento, se encuentra con una sorpresa que no esperaba: el regreso de Beatriz. La joven, recién llegada de México, reaparece en su vida en un momento de gran vulnerabilidad familiar. La actitud inusualmente cariñosa de Gabriel hacia su hijo ante esta situación dejará a Begoña completamente desconcertada, sospechando de las verdaderas intenciones que se esconden tras este cambio de comportamiento.

Nuevos comienzos para Andrés y Miguel

Mientras Begoña intenta asimilar la distancia con su gran amor y decide volcarse en el trabajo voluntario en la casa cuna, Andrés parece estar listo para empezar a pasar página. Su encuentro con Valentina dejará entrever una sintonía especial que podría cambiar el rumbo de su vida tras el fracaso de su relación con Begoña.

En la colonia, los cambios también afectan al dispensario. Miguel, tras haber sido rechazado profesionalmente en un primer momento, decide finalmente aceptar la propuesta para convertirse en el nuevo médico del centro. Sin embargo, su llegada no estará exenta de recelos; a Luz le preocupa seriamente el trato que el doctor pueda dispensar a los pacientes, temiendo que su carácter no sea el más adecuado para la atención médica de la comunidad.

Dificultades financieras y mentiras familiares

Por otro lado, Damián se enfrenta a un serio revés en sus planes de expansión. El patriarca se percata de que no cuenta con el capital suficiente para iniciar su nueva actividad empresarial, lo que pone en jaque sus ambiciones a corto plazo.

En la esfera privada, Mabel logra salir airosa de una situación comprometida. Gracias a la inestimable ayuda de Salva, la joven consigue que su madre no descubra la mentira en la que se ha visto envuelta, aunque la tensión entre Nieves y Mabel sigue siendo latente debido al nuevo trabajo de esta última, que su madre no termina de ver con buenos ojos.

Este capítulo promete ser un punto de inflexión donde los secretos del pasado y las nuevas alianzas marcarán el destino de los habitantes de la colonia, en una tarde donde la llegada de Beatriz sacudirá los cimientos de la familia De la Reina.