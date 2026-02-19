La guerra familiar en la serie de TVE y Netflix alcanza un punto crítico este jueves. Dámaso propone unir fuerzas para debilitar al patriarca, mientras manipula a Mercedes para controlar los movimientos de su rival.

La tensión en el feudo de ‘Valle Salvaje’ no da tregua. Tras una jornada marcada por los enfrentamientos directos y los secretos a voces, el capítulo 358, que se emite este jueves 19 de febrero, sumerge a los protagonistas en una red de estrategias y traiciones cruzadas. El foco principal recae sobre Dámaso, quien ha decidido mover ficha de manera definitiva para alterar el equilibrio de poder en el pueblo.

Dámaso ha planteado a Victoria una propuesta tan arriesgada como inesperada: unir fuerzas para ir contra José Luis. Consciente de que la única forma de debilitar la influencia del patriarca es mediante una alianza estratégica, intenta convencer a Victoria de que el enemigo común justifica el riesgo. Sin embargo, la transparencia no es la principal virtud de Dámaso, y sus intenciones reales podrían esconder un doble juego que Victoria aún no alcanza a vislumbrar.

Mercedes, pieza clave en el engaño

En esta silenciosa guerra familiar, Dámaso no se limita a un solo frente. En paralelo, ha logrado convencer a Mercedes para que actúe como su brazo ejecutor. El plan consiste en que Mercedes manipule a Victoria, sembrando dudas y medias verdades para conducirla por el camino que más beneficie a los intereses de Dámaso.

Esta maniobra sitúa a Mercedes en una posición comprometida, especialmente tras los recientes interrogatorios de Braulio sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Bernardo y Domingo. La incomodidad de Mercedes aumenta al verse atrapada entre las sospechas de unos y las exigencias de otros.

La supuesta traición de Alejo

Mientras tanto, la investigación de Braulio sigue ganando adeptos, para disgusto de José Luis. El patriarca descubre que su propio primo, Alejo, está respaldando a Braulio en sus pesquisas, lo que provoca un estallido de ira en el primero. Sintiéndose traicionado, José Luis exige explicaciones inmediatas sobre este posicionamiento que considera una deslealtad familiar.

No obstante, Alejo mantiene la calma y trata de tranquilizar a su padre y a su primo asegurando que su apoyo a Braulio es meramente táctico. Según su versión, se trata de una estrategia diseñada para obtener información privilegiada y adelantarse a cualquier descubrimiento comprometedor. La gran incógnita que sobrevolará el capítulo es si José Luis aceptará esta justificación o si, por el contrario, empezará a ver en Alejo a un nuevo adversario.

Calma aparente en casa de Luisa

Fuera de los conflictos de poder, la trama se traslada a casa de Luisa. Allí, Pura, la experimentada partera del pueblo, intenta calmar las inquietudes de la joven. Con un tono firme y profesional, Pura desacredita los temores que atormentan a Luisa, intentando restablecer una normalidad que parece cada vez más frágil en ‘Valle Salvaje’.