La fortuna ha sonreído a los poseedores del número 12337 en el Cupón Diario, mientras que la combinación de la Bonoloto ha estado marcada por una serie de cifras bajas que completan el primer gran sorteo de la semana.

La jornada de juegos de azar de este miércoles, 18 de febrero de 2026, ha dejado un rastro de premios repartidos por toda la geografía española. Los dos sorteos de mayor calado diario, la Bonoloto y el Cupón de la ONCE, han hecho públicos sus resultados, confirmando las combinaciones que dan derecho a los diferentes premios de sus respectivas categorías.

En el sorteo de la Bonoloto, gestionado por Loterías y Apuestas del Estado, la combinación ganadora ha recaído en los números 1, 2, 5, 9, 16 y 45. A estos seis dígitos se suma el número 34 como complementario, clave para aquellos que hayan acertado cinco de los números de la combinación principal, y el número 3 como reintegro, que permite la devolución del importe apostado.

El Cupón Diario y ‘La Paga’ de la ONCE

Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado su tradicional sorteo del Cupón Diario. El número agraciado con el premio principal de 35.000 euros por billete ha sido el 12337.

La mayor satisfacción de la noche ha llegado con la extracción de la serie. En esta ocasión, la serie 046 del número premiado ha sido la galardonada con ‘La Paga’, el premio especial que otorga al ganador una renta de 36.000 euros al año durante los próximos 25 años, consolidando así uno de los premios más codiciados por su estabilidad a largo plazo.

Verificación de premios

Como es habitual en estos casos, se recuerda a todos los participantes la importancia de comprobar sus boletos en los puntos de venta oficiales o a través de las plataformas digitales de los organismos correspondientes.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la trascripción de los datos. La única lista oficial con validez jurídica es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.