El palacio se viste de gala este jueves para el enlace más esperado, marcado por el romanticismo de los novios y un sorprendente acercamiento entre Manuel y la misteriosa recién llegada. Mientras, Alonso toma una decisión drástica sobre sus tierras.

La serie de éxito de La 1 de TVE, ‘La Promesa’, alcanza este jueves 19 de febrero su entrega número 779 con una trama centrada en el compromiso y las luchas de poder. Tras semanas de preparativos y tensiones, el palacio vive una jornada de contrastes donde la alegría de una boda convive con el resentimiento de aquellos que ven mermada su influencia en la finca.

El evento principal de la jornada es, sin duda, el enlace de Toño y Enora. La pareja, que ha contado con el apoyo de Manuel para calmar los ánimos de las cocineras ante su inminente marcha, se dará finalmente el romántico ‘sí, quiero’ en una ceremonia rodeada de sus seres queridos. Sin embargo, el foco de atención también se desplazará hacia un momento de especial complicidad en la iglesia entre Manuel y la recién llegada, cuya identidad sigue rodeada de misterio a pesar de la excelente impresión que ha causado en el servicio y los señores.

Alonso retira la confianza a Leocadia

En la zona noble, las gestiones de Margarita han surtido efecto. Tras su petición expresa, el marqués de Luján, Alonso, decide intervenir en la gestión de sus dominios y libera a Leocadia de la responsabilidad de las tierras. Esta decisión, encaminada a traspasar el control a Ciro, supone un duro golpe para Leocadia, quien recibe la noticia con evidente indignación al verse despojada de una de sus principales fuentes de poder.

Esta maniobra coincide con la marcha de Margarita de palacio. Antes de partir, se despide de Martina y de su hermano Alonso con la satisfacción de haber logrado que su rival pierda peso en la jerarquía de ‘La Promesa’. Por otro lado, la sombra de la sospecha planea sobre el ama de llaves, quien ha descubierto la carta que Mercedes del Amor escribió dirigida al mayordomo.

Tensiones en las cocinas por el embarazo de María

Mientras el servicio celebra la buena nueva de María y Carlo, no todo son felicitaciones. El embarazo de la joven ha despertado las suspicacias de Simona y Candela, quienes comentan en privado que los tiempos de gestación no parecen cuadrar con la realidad. Ha tenido que ser la intervención de Pía y Samuel la que ponga freno a los rumores, instando a las cocineras a no juzgar a su compañera.

En medio de estas habladurías, Manuel ha querido mostrar su faceta más humana felicitando personalmente a María y ofreciéndole todo su apoyo para lo que pueda necesitar durante los próximos meses.

Mentiras y secretos entre Teresa y Cristóbal

La relación entre Cristóbal y Teresa atraviesa un momento delicado. Tras las advertencias de Santos sobre el distanciamiento de su prometido, Teresa decide encarar a Cristóbal y preguntarle por su creciente cercanía con Ángela. Ante la encerrona, él opta por proteger su secreto recurriendo a una mentira, alegando que sus encuentros se deben únicamente a una consulta de carácter legal.

Este nuevo capítulo promete emociones fuertes y giros inesperados en una semana donde los sentimientos y las estrategias familiares se entrelazan de forma irreversible bajo el techo de los Luján.