La ficción líder de la televisión nacional encara un capítulo decisivo marcado por las sospechas de Marta sobre el paradero de Fina y la ruptura de la convivencia entre Nieves y su marido tras la intervención de Damián.

La trama de ‘Sueños de libertad’, la serie diaria de Antena 3 que domina las tardes de la televisión en España, alcanza este miércoles, 22 de abril, un punto de no retorno. Tras el violento asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara), la investigación policial se sitúa en el centro de la narrativa. La tercera temporada, que ha reforzado su reparto con diez incorporaciones, entre las que destacan Fernando Andina o Xenia Tostado, profundiza ahora en las consecuencias del crimen y en la búsqueda desesperada de Fina (Alba Brunet).

La estrategia de Beatriz y el futuro de Álvaro

El avance del próximo capítulo revela un movimiento táctico por parte de Beatriz. La joven no duda en instrumentalizar su relación con Begoña para obtener información privilegiada sobre los progresos de la policía en torno a la muerte de Pelayo. Una vez recabados los datos, Beatriz pone al corriente a Álvaro, el autor material del crimen, sobre el estado de las pesquisas.

Sin embargo, la relación entre ambos cómplices atraviesa un momento de máxima tensión. Beatriz, que anteriormente había despistado a Gabriel fingiendo que su amante le había robado, exige ahora a Álvaro que cese cualquier contacto con ella hasta nuevo aviso. En paralelo, la joven intenta un acercamiento emocional con Gabriel apelando a recuerdos del pasado, aunque este la frena tajantemente recordándole su compromiso actual con Begoña.

Tensiones familiares y la marcha de Pablo

El ámbito doméstico de los Salazar se encuentra en plena fractura. Claudia, tras descubrir la relación entre Mabel y Salva, regresa a su habitación para exigir a la hija de los Salazar que abandone el cuarto compartido, incapaz de perdonar lo que considera una traición.

Por otro lado, la crisis matrimonial entre Nieves y Pablo se agrava tras el enfrentamiento de este con su hijo, Miguel. Nieves, que ya había solicitado a su marido que se marchara de casa para destensar la situación, encuentra un aliado inesperado en Damián. Tras mantener una conversación con el patriarca, Pablo cambia de parecer y acepta finalmente abandonar el hogar familiar de forma temporal.

Sospechas sobre Fina y el duelo en la casa grande

El fallecimiento de Pelayo continúa marcando el ritmo en la colonia. Marta, sumida en el dolor, confiesa a Cloe su principal inquietud: el paradero de Fina. Las sospechas sobre la ubicación de su amada se convierten en la prioridad de la mujer, mientras doña Clara, incapaz de superar la pérdida, solicita que el funeral se celebre en la más estricta intimidad. Damián, atendiendo a esta petición, contacta con don Agustín para retrasar las exequias.

En otros puntos de la trama, Manuela advierte seriamente a Eduardo sobre el riesgo que supone su cercanía con Begoña, dada su condición de esposa de Gabriel. Al mismo tiempo, Paula y Tasio protagonizan un nuevo acercamiento que es interrumpido por una llamada de Carmen, evitando así un beso que habría complicado aún más la situación sentimental de los personajes.