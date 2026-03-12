El Rayo Vallecano afronta este jueves, 12 de marzo, una cita histórica en el Estadio Samsun 19 Mayıs. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez se desplaza a territorio turco para disputar el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Conference League, un escenario en el que los vallecanos buscan un resultado positivo que les permita decidir la eliminatoria al amparo de su afición en el estadio de Vallecas.

Tras una brillante fase de grupos, donde el Rayo logró sellar su pase con 13 puntos —sumando victorias clave ante el Shkendija, Lech Poznan, Jagiellonia y Drita—, el equipo encara este tramo decisivo de la competición con la máxima ambición. La escuadra de Vallecas llega a este duelo tras un empate liguero contra el Sevilla (1-1), con la firme intención de trasladar su buen momento en el continente al terreno de juego turco.

Un rival de cuidado en el camino europeo

El Samsunspor, por su parte, se presenta como un adversario de gran potencia física. El equipo otomano, que logró eliminar al Shkendija en la fase anterior con un contundente 5-0 en el global, intentará aprovechar el factor campo para tomar ventaja en la eliminatoria. Iñigo Pérez, consciente de la complejidad del rival, ha insistido en la necesidad de que sus jugadores se adapten rápidamente a las condiciones de un partido impredecible, donde la intensidad europea marcará la diferencia.

Información para seguir el encuentro

La importancia de este primer asalto de los octavos de final es máxima para la planificación del club. La afición rayista podrá seguir el desarrollo del encuentro en directo a través de la siguiente señal televisiva:

• Fecha: Jueves, 12 de marzo de 2026.

• Horario: 18:45 horas (horario peninsular español).

• Televisión: El partido será retransmitido por los canales M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) y M+ Liga de Campeones 3 (M62 O118), a través de la plataforma Movistar Plus+.

El Rayo Vallecano buscará en Samsun dar un golpe sobre la mesa que le acerque a los cuartos de final, en un partido que se espera intenso y donde la capacidad de reacción ante la adversidad, una constante esta temporada, será fundamental para las aspiraciones del conjunto madrileño.