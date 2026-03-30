La colaboradora vasca se incorpora a la aventura en Honduras tras una semana de gran expectación y promete revolucionar la convivencia en los Cayos Cochinos: «Voy a ganar»

La presente edición de ‘Supervivientes 2026’ ha desvelado finalmente uno de sus secretos mejor guardados. Nagore Robles se convierte en la nueva concursante oficial del programa de telerrealidad, una incorporación de calado que llega para cubrir la vacante dejada por la actriz Alejandra de la Croix. Cabe recordar que De la Croix se vio obligada a abandonar la expedición recientemente al verse superada por una crisis física y, fundamentalmente, mental. Tras una semana de intensas especulaciones y pistas ofrecidas por la dirección del formato, la identidad de la nueva robinsón se ha hecho pública durante la cuarta entrega de ‘Conexión Honduras’, confirmando así un fichaje que busca dinamizar las tramas y el desarrollo del concurso en el país centroamericano.

Una incorporación precedida por la expectación

El proceso de revelación ha seguido una cuidada estrategia de comunicación por parte de la cadena. El pasado domingo, Sandra Barneda adelantaba la llegada de un nuevo participante, un anuncio que se vio reforzado en las citas posteriores del martes en ‘Tierra de Nadie’ y el jueves en la gala principal. Los presentadores Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez fueron los encargados de desgranar, mediante los tradicionales pergaminos de Poseidón, las claves de esta identidad.

Según la información facilitada por Aramendi, se trataba de «una mujer muy famosa y de fuerte carácter» con el potencial de transformar la rutina en los Cayos Cochinos. Por su parte, Vázquez añadió un matiz relevante al señalar que la nueva integrante mantiene una relación directa con uno de los supervivientes que ya habitan en la playa, lo que aumenta el interés sobre su encaje en el grupo actual.

Declaración de intenciones en el plató

Nagore Robles, visiblemente emocionada ante los vítores del público, realizó su primera aparición en el plató antes de emprender rumbo a Honduras. «No me lo puedo creer, qué nerviosa estoy», confesó en sus primeros instantes frente a Sandra Barneda. La nueva concursante no ha ocultado su ambición y ha mostrado una determinación absoluta respecto a su papel en el programa: «Voy a ganar ‘Supervivientes 2026’», sentenció con firmeza.

A pesar de incorporarse a la competición con 25 días de diferencia respecto a sus compañeros, la vasca ha asegurado que no teme las posibles confrontaciones. Con un estilo directo que ya es marca de la casa, Robles advirtió de que nadie se atreverá a plantarle cara y prometió mantener su esencia durante la convivencia: «Soy muy cruda, soy muy clara y yo voy por libre». Asimismo, anticipó que no pasará mucho tiempo antes de que surjan los primeros conflictos en la isla debido a su carácter frontal.

Compromiso con la audiencia y resistencia física

La nueva participante ha querido enviar un mensaje de compromiso a los espectadores, solicitando su apoyo ante las futuras nominaciones a cambio de una entrega total en el concurso. «No voy a abandonar. Eso os lo prometo. Mi cuerpo no me va a fallar y mi mente mucho menos», afirmó Robles, subrayando su fortaleza psicológica para afrontar las extremas condiciones de Honduras. Con este movimiento, la dirección de ‘Supervivientes 2026’ apuesta por un perfil de gran calado mediático para relanzar la edición y generar nuevos focos de interés entre los náufragos.