Miércoles, 22 de abril de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dibuja para hoy un mapa meteorológico marcado por contrastes regionales: cielos mayormente poco nubosos en gran parte del país, con excepciones en el litoral norte y un cambio más húmedo en el extremo sur y en Canarias. A continuación, repasamos las condiciones por zonas con temperaturas máximas y mínimas, estado del cielo, viento y probabilidad de lluvia, tomando como referencia los datos municipales por capitales.

Norte peninsular

En el norte, el ambiente se mantiene estable, aunque con más presencia de nubes altas. En Bilbao, la previsión es de 22°C de máxima y 11°C de mínima, con nubes altas y viento NO de 20 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

De forma coherente con esta tendencia, en Coruña, A (otras), se esperan 21°C arriba y 13°C de mínimo. El cielo estará con nubes altas, el viento soplará S a 15 km/h y la probabilidad de precipitación se mantiene en 0%, según los datos AEMET.

Centro peninsular

El centro presenta un patrón más luminoso y cálido, con cielos poco nubosos. En Madrid (centro peninsular), las temperaturas serán de 24°C como máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso y viento de componente SO de 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

En Zaragoza, el calor será más marcado: 33°C de máxima y 15°C de mínima. El cielo también se describe como poco nuboso, con viento O de 20 km/h y una probabilidad de lluvia baja, de 5%.

Sur peninsular

Al sur, la jornada combina temperaturas elevadas con cambios nubosos en determinadas zonas. En Ceuta, se registran 23°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso y viento O de 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

En Sevilla, la previsión ya incorpora más inestabilidad: se esperan 29°C de máxima y 16°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa. El viento figura como C 0 km/h y la probabilidad de lluvia alcanza el 80%, de acuerdo con AEMET.

Mediterráneo

En el litoral mediterráneo, el cielo se mantiene mayoritariamente despejado, con brisas suaves. Para Barcelona, se prevé 22°C de máxima y 15°C de mínima, con poco nuboso y viento SE de 15 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%.

En València (otras), la jornada será algo más cálida: 26°C como máxima y 16°C de mínima. El estado del cielo se mantiene en poco nuboso, con viento SE de 10 km/h y 0% de probabilidad de lluvia.

Islas Baleares

En las islas Baleares domina la estabilidad atmosférica. Para Palma, la previsión marca 24°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso y viento S de 10 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, según los datos consultados.

Con estos registros, la sensación general tenderá a ser agradable durante el día, mientras que la noche y la primera hora mantendrán una bajada térmica moderada acorde a la mínima indicada por AEMET.

Islas Canarias

Las islas Canarias destacan por la presencia de lluvia en el pronóstico de hoy. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 21°C de máxima y 18°C de mínima. El cielo estará cubierto con lluvia, con viento NE de 5 km/h y la probabilidad de lluvia es 100%.

En términos prácticos, la jornada en esta capital canaria estará condicionada por la precipitación, con cielos francamente nubosos y viento muy débil, lo que puede favorecer una persistencia de las condiciones lluviosas durante las horas con mayor actividad.

Recomendaciones

En Sevilla y en general en zonas con lluvia escasa (probabilidad alta), conviene llevar un paraguas y prever superficies húmedas.

y en general en zonas con (probabilidad alta), conviene llevar un paraguas y prever superficies húmedas. Si viajas a Las Palmas de Gran Canaria , la previsión indica lluvia con probabilidad 100% : mejor planificar con margen.

, la previsión indica con probabilidad : mejor planificar con margen. Para el resto de áreas con poco nuboso, la jornada invita a actividades al aire libre, ajustando la ropa a las mínimas (15°C o superiores en la mayoría de capitales).

En conjunto, el miércoles 22 de abril de 2026 se presenta mayoritariamente estable en gran parte de la Península y el Mediterráneo, mientras que el sur andaluz y especialmente Canarias concentran la parte más húmeda del pronóstico. AEMET mantiene estas tendencias con los datos por capitales municipales empleados en esta información.