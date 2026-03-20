La tercera gala del ‘reality’ de Telecinco se salda con la salida de una de las grandes protagonistas de la edición tras un duelo de votos en la app de Mediaset. La organización se enfrenta a una situación sin precedentes con dos concursantes al límite de sus fuerzas y bajo estricta vigilancia psicológica.

La edición de ‘Supervivientes 2026’ ha alcanzado un punto de máxima tensión en apenas tres semanas de concurso. La gala celebrada este jueves, 19 de marzo, no solo ha desvelado la identidad de la segunda persona expulsada de la edición, sino que ha dejado al programa en una situación de extrema vulnerabilidad tras la activación simultánea de dos protocolos de abandono por parte de Marisa Jara y Alejandra de la Croix.

El duelo final y el destino de la segunda expulsada

La audiencia de Mediaset dictaminó, a través de la aplicación oficial, quién debía abandonar la Palapa. Tras la salvación previa de Almudena Porras el pasado martes en ‘Tierra de Nadie’ y la de Toni Elías al inicio de la gala, el duelo final se centró en la modelo sevillana Marisa Jara y Claudia Chacón. Finalmente, con un 42,7% de los votos frente al 57,3% de la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, Marisa se convirtió en la segunda expulsada de pleno derecho.

La modelo recibió la noticia con alivio inicial, habiendo confesado minutos antes que se sentía incapaz de «sostenerse en pie» debido a la dureza de las condiciones. Sin embargo, la alegría se tornó en desesperación al descubrir que su salida no significaba el regreso inmediato a España. Al ser trasladada a Playa Destino, donde conviven actualmente Darío Linero y Borja Silva, la modelo sufrió una crisis de ansiedad y se negó inicialmente a descender de la barca. Al cierre de la emisión, Jorge Javier Vázquez confirmaba que la concursante había activado el protocolo de abandono tras advertir al equipo de su estado límite.

El ultimátum de Alejandra de la Croix: «No puedo seguir»

La situación de Marisa Jara se suma a la ya delicada estabilidad de Alejandra de la Croix. La actriz de ‘La que se avecina’ ha solicitado formalmente abandonar la experiencia tras una semana marcada por ataques de pánico. Según relató la propia intérprete, un desmayo provocado por la falta de alimento el pasado martes fue el detonante de una crisis de ansiedad que le ha hecho cuestionar su integridad.

«Prefiero abandonar antes que hacerme daño. No es el momento de estar aquí y no puedo seguir», explicaba Alejandra, visiblemente afectada. Ante esta situación, la organización ha accedido a su petición de apartarla temporalmente de la playa para que pueda reflexionar en frío antes de tomar una decisión irreversible.

Un domingo decisivo en ‘Conexión Honduras’

El futuro de ambas concursantes pende de un hilo y será este domingo, durante la gala con Sandra Barneda, cuando se conozca la resolución definitiva. Alejandra de la Croix se ha comprometido con Jorge Javier Vázquez a comunicar su determinación tras este periodo de 48 horas de «reseteo». Por su parte, el equipo médico supervisará la evolución de Marisa Jara en Playa Destino para valorar si su salud física y mental le permite continuar la aventura o si se confirma su salida definitiva del formato.