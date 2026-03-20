En cualquier organización empresarial, el proceso electoral debería ser un ejemplo de transparencia, claridad y participación. No solo porque así lo establecen los estatutos, sino porque de ello depende la legitimidad de quienes resultan elegidos.

Sin embargo, en ocasiones se produce una situación preocupante: lo que antes era sencillo, claro y participativo comienza a volverse complejo, confuso y restrictivo.

Cuando esto ocurre, es inevitable que surja una pregunta incómoda:

¿se está garantizando realmente la participación de los asociados o se están estableciendo barreras innecesarias?

En procesos electorales recientes dentro del ámbito empresarial, se están observando dinámicas que generan inquietud entre muchos asociados. Elementos que tradicionalmente facilitaban la participación —y que además están recogidos en los propios estatutos— están siendo reinterpretados o sometidos a criterios más restrictivos.

Y lo más llamativo no es solo la complejidad añadida, sino el contraste con procesos anteriores.

En anteriores elecciones, mecanismos como la delegación de voto se aplicaban con normalidad, facilitando que los asociados pudieran ejercer su derecho sin obstáculos innecesarios. Del mismo modo, los avales de candidaturas se admitían conforme a criterios razonables y sin exigencias formales añadidas que dificultaran su presentación.

Sin embargo, en el contexto actual, se están introduciendo interpretaciones que suponen un cambio significativo en la práctica.

Uno de los ejemplos más claros es el relativo a la delegación de voto. Este mecanismo existe precisamente para garantizar que los asociados puedan ejercer su derecho al voto incluso cuando no pueden asistir presencialmente. Cuando su aplicación se complica o se somete a interpretaciones restrictivas, se está limitando de facto la participación.

Algo similar ocurre con los avales para la presentación de candidaturas. La exigencia de formalidades adicionales no previstas originalmente —como requisitos técnicos innecesarios en firmas o validaciones— puede convertir un procedimiento que debería ser accesible en un proceso excesivamente burocrático.

Resulta especialmente llamativo el caso de los avales firmados electrónicamente. En un entorno donde la firma electrónica tiene plena validez jurídica y es utilizada de forma habitual en la administración pública, ¿qué sentido tiene exigir además un sello físico de la empresa?

Se trata de una exigencia que no solo resulta redundante, sino que además no es requerida por ningún organismo público para validar documentos con firma electrónica, lo que introduce una dificultad añadida sin aportar mayor seguridad jurídica.

También ocurre con la acreditación de la representación empresarial. En un contexto en el que las notas simples registrales permiten comprobar de forma actualizada la situación de una sociedad y la vigencia de sus administradores, exigir documentos menos ágiles o formatos más rígidos no mejora el control, pero sí complica innecesariamente el proceso.

El resultado de todo ello es un proceso que, en lugar de fomentar la participación, puede acabar desincentivándola.

Y esto es especialmente relevante en organizaciones empresariales, donde la participación activa de los asociados no es solo un derecho, sino una necesidad para garantizar que las decisiones reflejen realmente la diversidad del tejido empresarial.

Porque las elecciones no deben ser solo un trámite formal. Deben ser un proceso que facilite la participación, promueva la competencia entre proyectos y refuerce la legitimidad de la organización.

Cuando las reglas se complican sin una justificación clara —y especialmente cuando se apartan de prácticas anteriores que garantizaban la participación— el proceso pierde calidad. Y cuando la participación se dificulta, la organización se debilita.

Las organizaciones empresariales fuertes son aquellas que facilitan la entrada de nuevas ideas, garantizan la igualdad de condiciones y hacen sencillo lo que debe ser sencillo.

Porque al final, la mejor garantía de estabilidad no está en limitar la participación, sino en abrirla y fortalecerla.