El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona anuncia una entrega de alto voltaje para este 20 de marzo. Alejandra Rubio se sienta por primera vez en el plató con una exclusiva que promete sacudir los cimientos de su familia, mientras Rosa Benito reaparece para romper su silencio tras años de polémicas.

Telecinco prepara una de sus noches más intensas de la temporada. Tras días de expectación, la cadena ha confirmado la identidad de las protagonistas que ocuparán el horario estelar de ‘De Viernes’. El espacio, que se ha consolidado como el epicentro de la crónica social, contará con dos testimonios que prometen generar un auténtico terremoto en las dos sagas más mediáticas de España: las Campos y los Mohedano.

Alejandra Rubio y el anuncio que revolucionará a las Campos

La gran sorpresa de la noche corre a cargo de Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos se sentará por primera vez en el plató de ‘De Viernes’ y lo hará, según avanza la cadena, con un «auténtico bombazo» que afectará directamente al clan Campos. La colaboradora se enfrentará a las preguntas de su propia madre y del resto del equipo para abordar sin tapujos los frentes personales que la rodean.

Alejandra hará balance de su mediática relación con Carlo Costanzia, marcada recientemente por la dura entrevista de su pareja y los enfrentamientos con sus primos, Laura y Diego Matamoros. Más allá de su vida sentimental, la joven responderá a todas las controversias que han salpicado a su familia en los últimos meses, en una comparecencia que se prevé determinante para el futuro de la saga.

El regreso de Rosa Benito: cuentas pendientes con los Mohedano

Junto a ella, la otra gran protagonista será Rosa Benito. Tras meses de ausencia en la pequeña pantalla y su reciente paso por ‘MasterChef Celebrity’, la que fuera cuñada de Rocío Jurado regresa a Telecinco dispuesta a «desenmascarar a todos los que han hecho tanto daño».

Benito abordará por primera vez las cuestiones surgidas a raíz de la docuserie de Rocío Carrasco, explicando los motivos reales de su distanciamiento con su sobrina y las causas detrás de su ruptura total con Amador Mohedano. Además, Rosa valorará un escenario de plena actualidad: el regreso de Rocío Flores a la televisión y el inesperado desencuentro de esta con Gloria Camila, tras confirmarse que su tía la ha bloqueado en redes sociales después de una fuerte discusión.

Tertulia de ‘Supervivientes’ con regresos polémicos

La noche se completará con la última hora de ‘Supervivientes 2026’. En la sección final del programa, Rocío Flores reaparecerá en plena guerra abierta con Gloria Camila para analizar el concurso. No estará sola; compartirá mesa de debate con José María Almoguera y María Jesús Ruiz, en una tertulia que promete no dejar indiferente a nadie dada la situación límite que atraviesa el ‘reality’ en Honduras tras los últimos protocolos de abandono.