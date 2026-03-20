La jornada de ayer, jueves 19 de marzo de 2026, pasará a la historia por la celebración de sorteos extraordinarios de gran cuantía económica. Con el foco puesto en el Sorteo del Día del Padre de la ONCE y el reinicio del bote de La Primitiva tras el histórico premio repartido en Salamanca el pasado lunes, miles de participantes ya pueden consultar si sus boletos han resultado agraciados.

A continuación, presentamos el resumen oficial con todas las combinaciones ganadoras, números de serie y reintegros de la jornada.

Sorteo Extraordinario del Día del Padre de la ONCE

Este sorteo ha sido el gran protagonista del jueves al poner en juego un premio especial de 17 millones de euros a un solo cupón.

Cupón Extra Día del Padre: 72181

72181 Serie premiada: 072

072 Mi Día de la ONCE (Fecha y número): 22 de noviembre de 1991 | Número: 03

Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Tras la entrega de los 126 millones de euros a un único acertante a principios de semana, La Primitiva ha vuelto a sortear su bote acumulado junto a la Lotería Nacional y EuroDreams.

La Primitiva: 10 – 17 – 18 – 30 – 34 – 45 Complementario: 6 | Reintegro: 6 Código Joker: 9618596

10 – 17 – 18 – 30 – 34 – 45 Lotería Nacional (Jueves): Primer Premio (21716): 30.000 euros al décimo. Segundo Premio (47760): 6.000 euros al décimo. Reintegros: 9, 2 y 6.

EuroDreams: 05 – 08 – 15 – 28 – 33 – 34 | Número Sueño: 3

05 – 08 – 15 – 28 – 33 – 34 | 3 Bonoloto: 03 – 06 – 16 – 17 – 48 – 49 | Complementario: 43 | Reintegro: 09

Resultados de Triplex y Super 11

Los sorteos diarios de la ONCE han completado sus cinco extracciones habituales. Estos son los resultados correspondientes al último sorteo de la noche:

Triplex (Sorteo 5): 363

363 Super 11 (Sorteo 5): 05, 11, 16, 20, 28, 30, 34, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 53, 62, 67, 73, 78, 79, 84.

Información relevante para el cobro de premios

Si su combinación coincide con alguno de los números anteriores, es fundamental tener en cuenta los procedimientos y plazos legales para el cobro:

Lugar de cobro: Los premios inferiores a 2.000 euros pueden hacerse efectivos en cualquier punto de venta oficial. Para premios superiores, deberá acudir a las entidades bancarias concertadas (BBVA o CaixaBank para Loterías del Estado) o a los centros operativos de la ONCE. Plazos de caducidad: Los premios de la ONCE caducan a los 30 días naturales. En el caso de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo se extiende hasta los 90 días naturales (3 meses). Documentación: Para el cobro de premios mayores es imprescindible presentar el boleto original en buen estado y el DNI del beneficiario.

Nota aclaratoria: Este artículo tiene carácter informativo. La única lista oficial y válida es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE tras el escrutinio de cada sorteo.